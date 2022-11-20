Топ-3 недели: открытие улицы Дзержинского, гибель крановщицы и рост цен на лекарства

Об этой новости в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Руслан Кухарук.
Он рассказал, что сейчас на объекте ведется финальный этап работ. А в ближайшее время на комиссии по безопасности дорожного движения будет поднять вопрос об установке светофора на пересечении Дзержинского и Комсомольской, чтобы пешеходная улица была максимально удобной для ее гостей.
Сейчас там уже обеспечили освещение, оформили игровые зоны для детей, беседки и качели. Сейчас рабочие занимаются украшением улицы праздничной иллюминацией.
Следователи выдвинули версию произошедшего 26 июля на строительной площадке «Мостоотряда-36». В этот день упал кран, в кабине которого находилась Эльвира Демидова. Она погибла на месте.
«По версии следствия, обвиняемый, не исполняя должным образом свои должностные обязанности, допустил множественные нарушения, выразившиеся в не надлежащем обслуживании и ремонте козлового крана», — говорят в СУ СК по Тюменской области.
Известно, что уже сейчас обвиняемый в полной мере признал свою вину.
Такие данные приводит Росстат. Так, корвалол вместо былых 29 рублей, стоит уже 34. А йод вовсе подорожал на 80% за 10 миллилитров.
Активированный уголь вырос в цене практически на четверть. А за 100 таблеток «Но-шпы», 40 мг теперь придется выложить 300 рублей.
А аппараты для измерения артериального давления сейчас их можно купить только за 2900-3100 рублей.
Специалисты ведомства также отмечают, что цены растут и на медицинское оборудование.