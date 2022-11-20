Топ-3 недели: открытие улицы Дзержинского, гибель крановщицы и рост цен на лекарства

Он рассказал, что сейчас на объекте ведется финальный этап работ. А в ближайшее время на комиссии по безопасности дорожного движения будет поднять вопрос об установке светофора на пересечении Дзержинского и Комсомольской, чтобы пешеходная улица была максимально удобной для ее гостей.