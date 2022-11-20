«РАСТАМ-Экология»: кадастровые работы могут понадобиться каждому тюменцу

Предприятия и граждане, нуждающиеся в кадастровой деятельности, выбирают «РАСТАМ». Специалисты компании оказывают сразу комплекс работ на объекты капитального строительства.
В рамках комплекса будет подготовлена схема расположения объектов на кадастровом плане территории. Схема на КПТ потребуется в том случае, если заказчик выкупает участок для оформления собственности либо берет его в аренду у государства.
Опытные работники помогут подготовить технические планы, а также будут сопровождать процесс постановки объектов капитального строительства на государственный кадастровый учет.
При необходимости эксперты подготовят акты обследований и проконтролируют внесение сведений в ЕГРН об исключении объекта.
В списке услуг, оказываемых «РАСТАМ-Экология», числится также подготовка текстовых и графических описаний местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий.
К таким зонам как газопроводы, санитарно-защитные и охранные зоны, зоны минимальных расстояний трубопроводного транспорта есть требования — точное определение координат этих точек.
Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) прописаны в Федеральном законе, всего их 28. Устанавливать такие зоны нужно через уполномоченные органы государственной власти или местного самоуправления.
Облегчить этот длительный и непростой процесс помогут специалисты компании, которые будут сопровождать согласование и утверждение ЗОУИТ с уполномоченными госорганами.
Воспользоваться этими предложениями можно через официальный сайт «РАСТАМ-Экология», либо позвонив по телефону +7(3452) 40-41-50.