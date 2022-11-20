Пятеро тюменцев уже стали жертвами первых морозов

По словам медика, чаще всего отморожению подвержены пальцы рук и ног, щеки и нос. Первым признаком травмы является легкое покалывание или пощипывание. Чтобы не довести холодовую травму до опасных последствий необходимо, по возможности, зайти в теплое помещение, выпить горячий напиток.
При глубоких отморожениях кожа бледнеет, становится нечувствительной и холодной на ощупь, конечности могут казаться окаменевшими. Растирания снегом и принятие горячей ванны в таких случаях запрещены, поскольку могут привести к отмиранию тканей. Единственный вариант — укутать поврежденные места сухой, мягкой одеждой и обратиться за медицинской помощью.
Для того, чтобы избежать холодовых травм, следует подбирать для прогулок правильную теплую одежду и обувь.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени получила серьезное обморожение после корпоратива. По дороге домой женщина упала — муж обнаружил ее только спустя несколько часов.