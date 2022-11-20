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Пятеро тюменцев уже стали жертвами первых морозов

Сегодня, 11:03
Фото: 1MI

В Тюмени двух человек госпитализировали с отморожением

Зима в Тюмени только началась, но уже пять человек обратились в больницу с обморожением. Двоих тюменцев госпитализировали. Об этом рассказал руководитель экстренной службы Областной клинической больницы № 2 Антон Терёхин.
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Тюмень
В Тюмени похолодает до — 26
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По словам медика, чаще всего отморожению подвержены пальцы рук и ног, щеки и нос. Первым признаком травмы является легкое покалывание или пощипывание. Чтобы не довести холодовую травму до опасных последствий необходимо, по возможности, зайти в теплое помещение, выпить горячий напиток.

При глубоких отморожениях кожа бледнеет, становится нечувствительной и холодной на ощупь, конечности могут казаться окаменевшими. Растирания снегом и принятие горячей ванны в таких случаях запрещены, поскольку могут привести к отмиранию тканей. Единственный вариант — укутать поврежденные места сухой, мягкой одеждой и обратиться за медицинской помощью.

Для того, чтобы избежать холодовых травм, следует подбирать для прогулок правильную теплую одежду и обувь.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени получила серьезное обморожение после корпоратива. По дороге домой женщина упала — муж обнаружил ее только спустя несколько часов.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Здравоохранение#Отморожение
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