Пятеро тюменцев уже стали жертвами первых морозов

По словам медика, чаще всего отморожению подвержены пальцы рук и ног, щеки и нос. Первым признаком травмы является легкое покалывание или пощипывание. Чтобы не довести холодовую травму до опасных последствий необходимо, по возможности, зайти в теплое помещение, выпить горячий напиток.