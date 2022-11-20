После вчерашнего ДТП, в результате которого погиб человек, фигуранты ищут свидетелей

Вчера в ГИБДД по Тюменской области сообщали, что, предположительно, водитель «Кии» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендэ».
«Большая просьба откликнуться свидетелям ДТП 19.11.2022 с участием „Хундай Солярис“ и „Киа Оптима“. Также ищем записи с видеорегистраторов. Необходимы записи со всех возможных ракурсов», — пишет мужчина.
«Наш город» рассказывал, что это ДТП завершилось летальным исходом для пассажирки автомобиля «Хендэ». 22-летний водитель «Кии» и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, как и водитель, а также другой пассажир «Хендэ».