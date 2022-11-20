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На тюменской трассе поймали пьяного тракториста

Сегодня, 08:00
Фото: ГИБДД

На тюменских дорогах поймали 20 пьяных водителей

Двадцать нетрезвых водителей поймали на дорогах Тюменской области инспекторы ГИБДД за минувшие сутки. Еще двадцать два автовладельца в состоянии алкогольного опьянения были остановлены сегодня ночью.
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Тюмень
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В селе Омутинское задержали пьяного 38-летнего тракториста. Мужчина признался, что до своего «путешествия» до дома пил коньяк.

Ещё один коньячного поклонника, 62-летнего водителя Hyundai, поймали на 121-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. Мужчина рассказал, что выпил 250 граммов коньяка, после чего отправился к друзьям, проживающим в селе Бархатово.  Алкотестер показал 1,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого  воздуха.

Ранее "Наш Город" писал, что на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в котлован с проезжей части слетела легковушка. Травмы получили два человека – водитель и пассажирка машины.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#ДПС#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ГИБДД#Безопасность на дорогах
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