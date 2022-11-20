На тюменской трассе поймали пьяного тракториста

На тюменских дорогах поймали 20 пьяных водителей

Двадцать нетрезвых водителей поймали на дорогах Тюменской области инспекторы ГИБДД за минувшие сутки. Еще двадцать два автовладельца в состоянии алкогольного опьянения были остановлены сегодня ночью.

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