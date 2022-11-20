На тюменской трассе поймали пьяного тракториста

В селе Омутинское задержали пьяного 38-летнего тракториста. Мужчина признался, что до своего «путешествия» до дома пил коньяк.
Ещё один коньячного поклонника, 62-летнего водителя Hyundai, поймали на 121-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. Мужчина рассказал, что выпил 250 граммов коньяка, после чего отправился к друзьям, проживающим в селе Бархатово. Алкотестер показал 1,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Ранее "Наш Город" писал, что на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в котлован с проезжей части слетела легковушка. Травмы получили два человека – водитель и пассажирка машины.