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На оплату льготного проезда в Тюмени потратят более миллиарда рублей

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI

В Тюмени выделят более миллиарда рублей на оплату льготного проезда

Более миллиарда рублей потратят в 2023 году из тюменской казны на оплату льготного проезда в городском общественном транспорте отдельным категориям граждан. Такие данные содержатся в документе бюджета Тюмени на 2023, плановый период 2024 и 2025 годов.
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Тюмень
Миллиардный дефицит в бюджете
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Расчет расходов на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан произведен исходя из фактического объема перевозок за 2019 год по данным автоматизированной системы оплаты проезда, предельного тарифа на перевозку пассажиров в размере 30 рублей с 1 января 2023 года.

По прогнозам, прирост пассажиропотока в областной столице може вырасти на 40% — до 168 миллионов человек. Из которых около 25 миллионов — пенсионеры, 15 миллионов — школьники и студенты.

Кроме того, 805,6 миллионов рублей в 2023 году потратят из городского бюджета на предоставление льготы на проезд в транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также железнодорожном, водном, воздушном транспорте.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году дефицит бюджета Тюмени составит более 2,4 миллиардов рублей.

 

#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Бюджеты#Льготники#Валентина Бурнашева
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