На оплату льготного проезда в Тюмени потратят более миллиарда рублей

Расчет расходов на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан произведен исходя из фактического объема перевозок за 2019 год по данным автоматизированной системы оплаты проезда, предельного тарифа на перевозку пассажиров в размере 30 рублей с 1 января 2023 года.
По прогнозам, прирост пассажиропотока в областной столице може вырасти на 40% — до 168 миллионов человек. Из которых около 25 миллионов — пенсионеры, 15 миллионов — школьники и студенты.
Кроме того, 805,6 миллионов рублей в 2023 году потратят из городского бюджета на предоставление льготы на проезд в транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также железнодорожном, водном, воздушном транспорте.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году дефицит бюджета Тюмени составит более 2,4 миллиардов рублей.