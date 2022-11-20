nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кухарук занял пост сопредседателя ассоциации развития местного самоуправления

Сегодня, 13:21
Фото: 1MI

Руслан Кухарук стал сопредседателем ассоциации развития местного самоуправления

Единогласным решением главы городов России выбрали Руслана Кухарука на должность сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Решение было принято на IV съезде ВАРМСУ в Нижнем Новгороде.
Сюжет
Тюмень

Этим известием глава городской администрации поделился в своих социальных сетях.

«В модели системы единого управления не должно быть противоречий, жителям важно, чтобы новый механизм работал точно, как часы», — считает Руслан Кухарук.

Он также сообщил, что на съезде он пообещал коллегам, что будет твердо  отстаивать интересы органов местного самоуправления.

Руслану Кухаруку и муниципальным чиновникам подняли зарплаты
Узнать подробнее

Также в ходе съезда участники обсудили вопросы работы муниципалитетов и перспективы развития системы органов муниципального уровня.

Ранее «Наш город» рассказывал об увеличении расходов на содержание главы администрации Тюмени. Они выросли на 3% — до 6 миллионов 567 тысяч рублей.

#Алиса Вернер#Назначение#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Глава администрации#Главы администрации#Глава города#Местное самоуправление#Органы местного самоуправления
Подпишитесь
Топ-3 недели: открытие улицы Дзержинского, гибель крановщицы и рост цен на лекарства
Сегодня, 21:18
Тюменец едва не задохнулся на пожаре в Тюмени
31 октября, 10:49
В тобольском автобусе на пассажиров обрушилась пыль с потолка
31 октября, 10:46
Тюменец, открыто похитивший iPhone, проведет почти 3 года в колонии
31 октября, 10:15
Тюменка заплатит 10 тысяч рублей за ложное обвинение в домогательствах
31 октября, 09:50
В «Дом с добром» вход воспрещен: жители многоэтажки оградили въезд сферами
31 октября, 09:25