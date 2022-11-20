Кухарук занял пост сопредседателя ассоциации развития местного самоуправления

Этим известием глава городской администрации поделился в своих социальных сетях.
«В модели системы единого управления не должно быть противоречий, жителям важно, чтобы новый механизм работал точно, как часы», — считает Руслан Кухарук.
Он также сообщил, что на съезде он пообещал коллегам, что будет твердо отстаивать интересы органов местного самоуправления.
Также в ходе съезда участники обсудили вопросы работы муниципалитетов и перспективы развития системы органов муниципального уровня.
Ранее «Наш город» рассказывал об увеличении расходов на содержание главы администрации Тюмени. Они выросли на 3% — до 6 миллионов 567 тысяч рублей.