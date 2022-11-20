Из тюменского Рощино при странных обстоятельствах пропал мужчина

В Тюмени более полутора месяцев ищут 46-летнего Александра Третьякова, проживающего в Казанском районе. В начале октября он уехал на работу и после этого перестал выходить на связь. Последний раз Александра видели 2 октября в аэропорту «Рощино».

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