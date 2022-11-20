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Из тюменского Рощино при странных обстоятельствах пропал мужчина

Сегодня, 03:58
Фото: 1MI

Из тюменского Рощино при странных обстоятельствах пропал мужчина

В Тюмени более полутора месяцев ищут 46-летнего Александра Третьякова, проживающего в Казанском районе. В начале октября он уехал на работу и после этого перестал выходить на связь. Последний раз Александра видели 2 октября в аэропорту «Рощино».
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Также продолжаются поиски 57-летней Галины Власовой. Женщина 18 октября ушла из дома, о ее местонахождении сегодня информации нет. Пожилую женщину в настоящее время ищут сотрудники МВД, волонтеры, родные.

Рост 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черного цвета, глаза серые. Была одета в пуховик серого цвета, серую норковую шапку, синюю юбку длиной до колен, чёрные сапоги.

Тех, кто обладает како-либо информацией о ее местонахождении, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее Галина Власова уже пропадала из дома — 15 ноября 2022 года и в августе этого года.

«Наш Город» писал, что в Тюмени успешно завершились поиски 81-летней Веры Николаевой. Женщину нашли в течение суток.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Поиск человека#Пропавшие без вести#Аэропорт Рощино
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