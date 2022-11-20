Из тюменского Рощино при странных обстоятельствах пропал мужчина

Также продолжаются поиски 57-летней Галины Власовой. Женщина 18 октября ушла из дома, о ее местонахождении сегодня информации нет. Пожилую женщину в настоящее время ищут сотрудники МВД, волонтеры, родные.
Рост 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черного цвета, глаза серые. Была одета в пуховик серого цвета, серую норковую шапку, синюю юбку длиной до колен, чёрные сапоги.
Тех, кто обладает како-либо информацией о ее местонахождении, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее Галина Власова уже пропадала из дома — 15 ноября 2022 года и в августе этого года.
«Наш Город» писал, что в Тюмени успешно завершились поиски 81-летней Веры Николаевой. Женщину нашли в течение суток.