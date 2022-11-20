Глава поселка под Тюменью передала внедорожник в зону СВО

Чиновница пояснила, что решение отправить транспорт бойцам она приняла после того, как увидела по телевизору репортаж о том, что у военных в зоне СВО имеется дефицит транспортных средств.
Решение Елены поддержала вся ее семья. В конце прошлой недели автомобиль прошел профосмотр, после чего его отправили на фронт.
«Там, на фронте, наш „Ёрш“ будет нужнее», — отметила глава Ворогушино.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе мобилизованным тюменцам были направлены зимняя одежда и обувь, укомплектованные необходимыми медикаментами аптечки.