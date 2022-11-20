nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава поселка под Тюменью передала внедорожник в зону СВО

Сегодня, 04:43
Фото: Тобольская правда

Глава тюменского поселка передала свой внедорожник в зону СВО

Глава сельского поселения Ворогушино Елена Ершова передала военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий на Украине, свой автомобиль УАЗ повышенной проходимости. Об этом сообщили в группе «Тобольская правда».

Чиновница пояснила, что решение отправить транспорт бойцам она приняла после того, как увидела по телевизору репортаж о том, что у военных в зоне СВО имеется дефицит транспортных средств.

Решение Елены поддержала вся ее семья. В конце прошлой недели автомобиль прошел профосмотр, после чего его отправили на фронт.

«Там, на фронте, наш „Ёрш“ будет нужнее», — отметила глава Ворогушино.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе мобилизованным тюменцам были направлены зимняя одежда и обувь, укомплектованные необходимыми медикаментами аптечки.

Тюменским бойцам передали теплые вещи и аптечки
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Армия#Тюменская область#Военнослужащие#УАЗ
Подпишитесь
Тюменец едва не задохнулся на пожаре в Тюмени
31 октября, 10:49
В тобольском автобусе на пассажиров обрушилась пыль с потолка
31 октября, 10:46
Тюменец, открыто похитивший iPhone, проведет почти 3 года в колонии
31 октября, 10:15
Тюменка заплатит 10 тысяч рублей за ложное обвинение в домогательствах
31 октября, 09:50
В «Дом с добром» вход воспрещен: жители многоэтажки оградили въезд сферами
31 октября, 09:25
15-летняя тюменка выпала из окна из-за неразделенной любви
31 октября, 09:00