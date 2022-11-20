nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

7 водителей поймали с незаконной тонировкой

Сегодня, 14:27
Фото: ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени 7 водителей привлекли к ответственности за незаконную тонировку

Сегодня сотрудники ГИБДД в ходе рейда составили административные протоколы на 7 водителей, на автомобилях которых была зафиксирована незаконная тонировка.

В областной ГИБДД сообщают, что 5 водителей устранили нарушение на месте, а двое от этого предложения отказались, из-за чего получили требования об устранении нарушения.

«При использовании тонированных стекол в темное время суток ухудшается распознавание слабоконтрастных объектов на дороге и, в определенных ситуациях, водителю может не хватить времени для принятия мер во избежание ДТП», — напоминают в ГИБДД.
В Тюмени сотрудники ГИБДД поймали 23 тысячи водителей с незаконной тонировкой
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказывал о другом рейде ГИБДД, в ходе которого инспекторы проверяли водителей на трезвость.

#Алиса Вернер#ГИБДД#Тонировка#Тюменская область#Новости тюмени#Административные дела#Нарушение#Нарушение правил#Нарушение ПДД#Инспекторы дпс
Подпишитесь
Топ-3 недели: открытие улицы Дзержинского, гибель крановщицы и рост цен на лекарства
Сегодня, 21:18
Тюменец едва не задохнулся на пожаре в Тюмени
31 октября, 10:49
В тобольском автобусе на пассажиров обрушилась пыль с потолка
31 октября, 10:46
Тюменец, открыто похитивший iPhone, проведет почти 3 года в колонии
31 октября, 10:15
Тюменка заплатит 10 тысяч рублей за ложное обвинение в домогательствах
31 октября, 09:50
В «Дом с добром» вход воспрещен: жители многоэтажки оградили въезд сферами
31 октября, 09:25