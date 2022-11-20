7 водителей поймали с незаконной тонировкой

В областной ГИБДД сообщают, что 5 водителей устранили нарушение на месте, а двое от этого предложения отказались, из-за чего получили требования об устранении нарушения.
«При использовании тонированных стекол в темное время суток ухудшается распознавание слабоконтрастных объектов на дороге и, в определенных ситуациях, водителю может не хватить времени для принятия мер во избежание ДТП», — напоминают в ГИБДД.
Ранее «Наш город» рассказывал о другом рейде ГИБДД, в ходе которого инспекторы проверяли водителей на трезвость.