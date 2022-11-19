Жителям тюменского села приходится ходить дома в валенках из-за холода

По словам тюменцев, многочисленные обращения в энергосбытовую компанию «Газпром энергосбыт Тюмень» результата не дают — заявки просто игнорируют. Селяне просят местные власти обратить внимание на данную проблему и принять меры.
«Еще два года назад электрики сообщали о том, что трансформаторные подстанции нужно менять — они не справляются с нагрузкой. Большинство домов в селе сейчас отапливается электрокотлами, которые работают на минимуме, поскольку мы боимся остаться без электричества совсем. Свет в доме итак постоянно моргает из-за скачков. Мы понимаем, что некачественное исполнение обязательств энергосбытовой компании — это основание для судебного иска, который обязательно будет. Но просим о помощи сейчас — ведь морозы уже начались», — написали селяне в сообществе «ЧС Тюмень».
В администрации Тюменского района пояснили, что причиной отключения электроснабжения и снижения напряжения в сети является превышение фактически потребляемой мощности от максимально установленной. Устройства защиты трансформаторной подстанции, — автоматические выключатели, периодически отключают фидеры 0,4 кВ.
«Для исключения снижения качества электроснабжения потребителям необходимо подать заявки в „Россети Тюмень“ на увеличение отпускаемой мощности», — отметили чиновники.
В компании «Россети Тюмень», в свою очередь, пообещали данную проблему решить в ближайшее время.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского дома на улице Судостроителей, 29, из-за ремонта кровли остались без водоснабжения — в доме перемерзли трубы.