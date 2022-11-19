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В Тюменской области проверили на трезвость более 170 водителей

Сегодня, 10:35
Фото: ГИБДД

В Тюменской области подвели итоги «сплошной проверки»

174 водителя проверили за два часа на трезвость в ходе «сплошной проверки» инспекторы ГИБДД в Нижнетавдинском районе.
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Автовладельцев в состоянии алкогольного опьянения выявлено не было, но к административной ответственности привлекли десять водителей за нарушение правил дорожного движения. Трое тюменцев наказали за незаконную тонировку, пятерых — за перевозку детей без специального удерживающего устройства.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в Тюмени задержали 47-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения. Тюменец ехал по встречной полосе движения. При этом, когда его остановили и спросили, куда он держит путь — мужчина ответил, что он вообще не едет на автомобиле.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Водители#Нетрезвые водители
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