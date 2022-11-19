В Тюменской области проверили на трезвость более 170 водителей

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в Тюмени задержали 47-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения. Тюменец ехал по встречной полосе движения. При этом, когда его остановили и спросили, куда он держит путь — мужчина ответил, что он вообще не едет на автомобиле.