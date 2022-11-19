В Тюменской области применяют передовые технологии для лечения рака

Лечение с помощью данного аппарата уже прошли более двух сотен пациентов. По словам медиков, линейный ускоритель позволяет не только избавиться от злокачественных опухолей, но и минимизировать побочные эффекты от лучевой терапии.
Пациенты, прошедшие лечение, отмечают, что процедура облучения не вызывает дискомфорта. Продолжительность сеанса составляет около пяти мину, а низкий уровень шума, комфортный процедурный стол и приглушенный свет позволяют избежать чувства тревоги.
«Во время выполнения процедуры облучения мы, в режиме реального времени, можем отследить в каком положении находится поврежденный орган. Это дает возможность попасть в запланированную мишень с точностью вплоть до миллиметра, не задев при этом здоровые ткани», — отметила заведующая радиотерапевтическим отделением № 1 Татьяна Григоренко.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени пожаловалась на отношение врачей тюменских больниц к пожилым пациентам. По словам тюменки, ее тяжелобольной родственнице, заболевшей коронавирусом, не смогли оперативно назначить лечение.