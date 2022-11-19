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В Тюменской области применяют передовые технологии для лечения рака

Сегодня, 07:05
Фото: Здравоохранение Тюменской области

В Тюменской области используют передовые технологии для лечения рака

Тюменские медики теперь лечат рак шеи, головы, предстательной и молочной желез с помощью передовых технологий. В Медицинском городе начали проводить лучевую терапию с помощью высокоточного линейного ускорителя Halcyon.
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Тюмень

Лечение с помощью данного аппарата уже прошли более двух сотен пациентов. По словам медиков, линейный ускоритель позволяет не только избавиться от злокачественных опухолей, но и минимизировать побочные эффекты от лучевой терапии.

Пациенты, прошедшие лечение, отмечают, что процедура облучения не вызывает дискомфорта. Продолжительность сеанса составляет около пяти мину,  а низкий уровень шума, комфортный процедурный стол и приглушенный свет позволяют избежать чувства тревоги.

«Во время выполнения процедуры облучения мы, в режиме реального времени, можем отследить в каком положении находится поврежденный орган. Это дает возможность попасть в запланированную мишень с точностью вплоть до миллиметра, не задев при этом здоровые ткани», — отметила заведующая радиотерапевтическим отделением № 1 Татьяна Григоренко.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени пожаловалась на отношение врачей тюменских больниц к пожилым пациентам. По словам тюменки, ее тяжелобольной родственнице, заболевшей коронавирусом, не смогли оперативно назначить лечение.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здравоохранение#Онкология#Рак
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