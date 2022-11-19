В Тюменском Медгороде онкобольных пациентов лечат по высоким мировым стандартам

Так, недавно технический парк медучреждения пополнился высокоточным линейным ускорителем Halcyon. Он используется для лечения гинекологического рака, рака предстательной железы, молочной железы, головы и шеи. Аппарат позволяет выполнять сложные высокоточные методы лучевой терапии, приводя к излечению от злокачественной опухоли. Длительность курса зависит от особенностей заболевания, дозы и применяемого метода облучения и занимает от 1 дня до 1,5 месяцев.