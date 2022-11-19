В Тюменском Медгороде онкобольных пациентов лечат по высоким мировым стандартам

Так, недавно технический парк медучреждения пополнился высокоточным линейным ускорителем Halcyon. Он используется для лечения гинекологического рака, рака предстательной железы, молочной железы, головы и шеи. Аппарат позволяет выполнять сложные высокоточные методы лучевой терапии, приводя к излечению от злокачественной опухоли. Длительность курса зависит от особенностей заболевания, дозы и применяемого метода облучения и занимает от 1 дня до 1,5 месяцев.
«Во время выполнения процедуры мы в режиме реального времени можем отследить, в каком положении находится поврежденный орган. Это дает возможность попасть в нужное место с точностью до миллиметра, не задев здоровые ткани», - пояснили в Медгороде.
Линейный ускоритель в Медгороде работает с июня 2022 года. За это время лечение прошли более двухсот пациентов.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.