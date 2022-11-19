В Тюмени секцию по триатлону закрыли из-за морозов

По словам мамы одного из спортсменов, ранее помещение для занятий триатлоном располагалось на улице 30 лет Победы, 92. Даже после признания его аварийным, дети там занимались, так как альтернативы не было. В июне этого года секцию перевели на Депутатскую, 129. Вечером в 18:00 часов зал находится в аренде для шейпинга, а дети должны были заниматься на улице.