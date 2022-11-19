В Тюмени секцию по триатлону закрыли из-за морозов

По словам мамы одного из спортсменов, ранее помещение для занятий триатлоном располагалось на улице 30 лет Победы, 92. Даже после признания его аварийным, дети там занимались, так как альтернативы не было. В июне этого года секцию перевели на Депутатскую, 129. Вечером в 18:00 часов зал находится в аренде для шейпинга, а дети должны были заниматься на улице.
«С приходом зимы руководство школы проблему предоставлением помещения для занятий триатлоном так и не решило. Триатлон молодой и набирающий популярность вид спорта, дети и взрослые, плавают, катаются на велосипеде и бегают. Жаль, что руководство спортшколы к этому вопросу отнеслось несерьезно», — отметила тюменка.
Ранее «Наш Город» писал, что 20 ноября в Тюменской области пройдут всероссийские старты по биатлону. Соревнования состоятся на территории центра «Жемчужина Сибири».