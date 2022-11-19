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В Тюмени секцию по триатлону закрыли из-за морозов

Вчера, 12:20
Фото: nashgorod.ru
В Тюмени юные спортсмены остались без тренировок — в ДЮСШ № 2 секцию по триатлону закрыли из-за отсутствия помещения. Такое решение принял тренер ребят.
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По словам мамы одного из спортсменов, ранее помещение для занятий триатлоном располагалось на улице 30 лет Победы, 92. Даже после признания его аварийным, дети там занимались, так как альтернативы не было. В июне этого года секцию перевели на Депутатскую, 129. Вечером в 18:00 часов зал находится в аренде для шейпинга, а дети должны были заниматься на улице.

«С приходом зимы руководство школы проблему предоставлением помещения для занятий триатлоном так и не решило. Триатлон молодой и набирающий популярность вид спорта, дети и взрослые, плавают, катаются на велосипеде и бегают. Жаль, что руководство спортшколы к этому вопросу отнеслось несерьезно», — отметила тюменка.

Ранее «Наш Город» писал, что 20 ноября в Тюменской области пройдут всероссийские старты по биатлону. Соревнования состоятся на территории центра «Жемчужина Сибири».

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Школьники#Тренировка#Спортивные школы
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