В Тюмени работник комиссионного магазина обворовал пенсионерку

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, оперативники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался 29-летний работник магазина. Мужчина пояснил, что когда хозяйка квартиры отвлеклась на свои дела, он взял оставленный ею на столе телефон и перевел на свою карту деньги, которые впоследствии потратил на личные нужды.