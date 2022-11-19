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В Тюмени работник комиссионного магазина обворовал пенсионерку

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
Четыре тысячи рублей украл работник комиссионного магазина у пожилой жительницы Тюмени. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.
Сюжет
Тюмень
Жительница Новосибирска воровала деньги у тюменских пенсионеров
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Как выяснилось, инцидент произошел во время продажи женщиной бытовой техники сотрудникам комиссионного магазина. После продажи холодильника пенсионерка обнаружила, что с ее карты пропали четыре тысячи рублей. С заявлением она обратилась в полицию.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, оперативники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался 29-летний работник магазина. Мужчина пояснил, что когда хозяйка квартиры отвлеклась на свои дела, он взял оставленный ею на столе телефон и перевел на свою карту деньги, которые впоследствии потратил на личные нужды.

Ранее «Наш Город»  писал, что в Тюмени к трем годам колонии приговорили мошенницу из Новосибирска, которая обманным путем похищала деньги у пенсионеров. Женщина украла около 350 тысяч рублей.

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