В Тюмени работник комиссионного магазина обворовал пенсионерку

Как выяснилось, инцидент произошел во время продажи женщиной бытовой техники сотрудникам комиссионного магазина. После продажи холодильника пенсионерка обнаружила, что с ее карты пропали четыре тысячи рублей. С заявлением она обратилась в полицию.
Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, оперативники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался 29-летний работник магазина. Мужчина пояснил, что когда хозяйка квартиры отвлеклась на свои дела, он взял оставленный ею на столе телефон и перевел на свою карту деньги, которые впоследствии потратил на личные нужды.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к трем годам колонии приговорили мошенницу из Новосибирска, которая обманным путем похищала деньги у пенсионеров. Женщина украла около 350 тысяч рублей.