В Тюмени потеплеет, но ненадолго

По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 ноября, температура воздуха составит – 15 – 17 в темное время суток и – 11 – 13 в дневные часы. В воскресенье ожидается небольшой снег и – 12 – 14.
В первый день новой рабочей недели термометры покажут утром – 12 – 15, к полудню поднимутся до – 9 – 10. Во вторник, 22 ноября, ожидается небольшой снег и – 11 – 12 днем. К вечеру похолодает до – 20 – 23.
В среду, 23 ноября, день пройдет без осадков и при температуре воздуха – 19 – 21 днем, - 23 – 25 в темное время суток.