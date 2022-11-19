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В Тюмени потеплеет, но ненадолго

Сегодня, 03:46
Фото: 1MI

В Тюмени в выходные дни ожидается небольшое потепление

После 20-градусных морозов в Тюмень пришло потепление. Правда, всего на несколько дней –на следующей неделе в областной столице термометры вновь опустятся до – 20 – 23.
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По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 ноября, температура воздуха составит – 15 – 17 в темное время суток и – 11 – 13 в дневные часы. В воскресенье ожидается небольшой снег и – 12 – 14.

В первый день новой рабочей недели термометры покажут утром – 12 – 15, к полудню поднимутся до – 9 – 10. Во вторник, 22 ноября, ожидается небольшой снег и – 11 – 12 днем. К вечеру похолодает до – 20 – 23.

В среду, 23 ноября, день пройдет без осадков и при температуре воздуха – 19 – 21 днем, - 23 – 25 в темное время суток.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Похолодание#Потепление
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