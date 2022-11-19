В торговом центре «Новый Восточный» заметили крыс

Автор, выложивший видео в группу «ЧС Тюмень» был в шоке от крыс, свободно разгуливающим по вентиляции.
«Бегает прям под потолком, там где продукты! А потом удивляемся всяким болячкам. Не могут нормальную фирму для обработки заказать. Денег жалко! Водой обрабатывают в целях экономии?» — пишет он.
Удивительно, но в комментариях автора не особо поддерживают. Тюменцы предпочитают отшучиваться, сравнивая зверька со Сплинтером из «Черепашек Ниндзя» или крысой из мультфильма «Рататуй».
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как тюменские продавцы фруктов избавляются от птиц у ТЦ «На Ямской».