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В торговом центре «Новый Восточный» заметили крыс

Вчера, 14:12
Фото: 2ГИС

В Тюмени по торговому центру бегают крысы

Под потолком ТЦ «Новый Восточный» бегают крысы. Видеозапись этого явления распространяют очевидцы.
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Тюмень

Автор, выложивший видео в группу «ЧС Тюмень» был в шоке от крыс, свободно разгуливающим по вентиляции.

«Бегает прям под потолком, там где продукты! А потом удивляемся всяким болячкам. Не могут нормальную фирму для обработки заказать. Денег жалко! Водой обрабатывают в целях экономии?» — пишет он. 

Удивительно, но в комментариях автора не особо поддерживают. Тюменцы предпочитают отшучиваться, сравнивая зверька со Сплинтером из «Черепашек Ниндзя» или крысой из мультфильма «Рататуй».

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, как тюменские продавцы фруктов избавляются от птиц у ТЦ «На Ямской».

#Алиса Вернер#Тюмень#Крысы#Новости тюмени#Антисанитария#Вконтакте#Жалобы#Условия труда#Продукты#Молочные продукты#Мясные продукты#Просроченные продукты
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