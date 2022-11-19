В Госдуме школьникам хотят вернуть уроки труда

Многие поймут радость от ручного труда. Это нормально, когда ребёнок участвует в уборке класса, школьного двора, помогает дома — выполняет мелкие, но важные для его воспитания поручения, – говорит Колунов.
Депутат добавил, что его предложение отнюдь не пустые слова. Инициатива будет официально направлена в Министерство просвещения РФ.
Сергей Колунов – подмосковный девелопер, который за счет создания строительной организации в России задекларировал более 125 млн рублей.
Ранее "Наш город" писал, что в Тюменской городской думе обсуждался вопрос о введении уроков по военной подготовке в учебные заведения. Эту идею нашли достойной рассмотрения.