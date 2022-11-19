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В Госдуме школьникам хотят вернуть уроки труда

Вчера, 17:04

Парламентарии считают, что школам нужен предмет «Труд»

Депутат Сергей Колунов уверен, что традиционные уроки трудового воспитания необходимо ввести вместо «Технологии», в которую они превратились. Парламентарий отмечает: детям нужно прививать любовь к приготовлению блюд, вышивке, кройке, столярному делу и т.д.
Многие поймут радость от ручного труда. Это нормально, когда ребёнок участвует в уборке класса, школьного двора, помогает дома — выполняет мелкие, но важные для его воспитания поручения, – говорит Колунов.

Депутат добавил, что его предложение отнюдь не пустые слова. Инициатива будет официально направлена в Министерство просвещения РФ.

Сергей Колунов – подмосковный девелопер, который за счет создания строительной организации в России задекларировал более 125 млн рублей.

Ранее "Наш город" писал, что в Тюменской городской думе обсуждался вопрос о введении уроков по военной подготовке в учебные заведения. Эту идею нашли достойной рассмотрения.

В тюменских школах введут уроки по военной подготовке
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#Елена Чебоксарова#Госдума РФ#Депутат Госдумы#Общество#Школы#Труд#Школьники#Образование#Наука и образование
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