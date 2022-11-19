В ДТП на улице Дружбы погиб человек

Летальным исходом закончилось это ДТП для пассажирки автомобиля «Хендэ». 22-летний водитель «Кии» и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, как и водитель, а также другой пассажир «Хендэ».
Сейчас частично ограничено движение по Тобольскому тракту — со стороны улицы Маршала Захарова в сторону улицы Мельникайте одной полосе (в сторону Мельникайте).
Обстоятельства происшествия еще выясняются. На месте ДТП два наряда ДПС регулируют движение.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Тюмени полиция поймала пьяного водителя, двигающегося по встречке.