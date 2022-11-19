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В ДТП на улице Дружбы погиб человек

Вчера, 14:12
Фото: ГИБДД по Тюменской области

В результате ДТП в Тюмени один человек погиб

У лесопарка Гагарина «Киа Оптима» выехала на полосу встречного движения, где влетела в «Хендэ Солярис». Лобовое столкновение закончилось гибелью одного из участников аварии.
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ДТП

Летальным исходом закончилось это ДТП для пассажирки автомобиля «Хендэ». 22-летний водитель «Кии» и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, как и водитель, а также другой пассажир «Хендэ».

Сейчас частично ограничено движение по Тобольскому тракту — со стороны улицы Маршала Захарова в сторону улицы Мельникайте одной полосе (в сторону Мельникайте).

Обстоятельства происшествия еще выясняются. На месте ДТП два наряда ДПС регулируют движение.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Тюмени полиция поймала пьяного водителя, двигающегося по встречке.

#Алиса Вернер#ДТП#ДПС#Авария#ГИБДД#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Дороги#Смерть#Смерть на дороге
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