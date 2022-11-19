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Тюменский специалист по адаптивной физкультуре выступил на всероссийском конкурсе

Вчера, 15:52
Фото: 1MI

Инструктор по адаптивной физкультуре выступила на конкурсе «Педагог ДОбра»

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и спорту тюменского областного реабилитационного центра «Родник» Юлия Васильева рассказала об особых занятиях по плаванию.
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Тюмень

На конкурсе профессионального мастерства «Педагог ДОбра» выступила Юлия Васильева, которая работает инструктором-методист ом по адаптивной физической культуре в областном реабилитационном центре «Родник».

Она выступила со своим авторским занятием — «Скольжение на груди». Девушка  уверена, что плавание не только укрепляет здоровье, но и положительно влияет на психическое состояние юных грожан.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что более сотни тюменцев с инвалидностью и ОВЗ занимаются адаптивным туризмом. 

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