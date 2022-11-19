Тюменский специалист по адаптивной физкультуре выступил на всероссийском конкурсе

На конкурсе профессионального мастерства «Педагог ДОбра» выступила Юлия Васильева, которая работает инструктором-методист ом по адаптивной физической культуре в областном реабилитационном центре «Родник».
Она выступила со своим авторским занятием — «Скольжение на груди». Девушка уверена, что плавание не только укрепляет здоровье, но и положительно влияет на психическое состояние юных грожан.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что более сотни тюменцев с инвалидностью и ОВЗ занимаются адаптивным туризмом.