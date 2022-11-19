Тюменка обвинила медиков в халатном отношении

«Моя бабушка, лежачий инвалид, проходила лечение во городской больнице № 2, где заразилась коронавирусом. О наличии болезни мы узнали после выписки домой. На днях ее состояние здоровья ухудшилось, вызвали скорую помощь. Отвезли в инфекционную больницу, сделали КТ, которая показала наличие жидкости в легких. После этого направили в Областную больницу № 2. Но врачи последней отправляют обратно в „инфекционку“. Долго будут туда-сюда возить? Может, стоит начинать лечить, а не калечить?» — возмутилась Марина Н. в сообществе «ЧС Тюмень».
Подписчики группы в комментариях под постом посоветовали обратиться в департамент здравоохранения Тюменской области. Горожане отметили, что такое «перебрасывание» пациентов из одного медучреждения в другое — не редкость.
«Звоните в департамент здравоохранения, сразу зашевелятся врачи. У них план стоит», — написала Ольга В.
В свою очередь в департаменте здравоохранения Тюменской области заверили, что на данный момент пациент уже проходит стационарное лечение в профильном медицинском учреждении.
«В приёмном отделении ОКБ № 2 были выполнены все необходимые манипуляции, после чего пациент был направлен в профильное медицинское учреждение для дальнейшей госпитализации», — пояснили в депздраве.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская врач, летевшая в Сочи с семьей из Рощино, спасла жизнь 53-летней женщине, потерявшей сознание на борту воздушного судна.