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Тюменка обвинила медиков в халатном отношении

Сегодня, 04:08
Фото: 1MI

Тюменка обвинила медиков в халатном лечении

Жительница Тюмени пожаловалась на работу медиков Областной клинической больницы № 2 и инфекционной больниц. По словам горожанки, вместо того, чтобы заниматься лечение врачи гоняются пациентов по больницам.
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«Моя бабушка, лежачий инвалид, проходила лечение во городской больнице № 2, где заразилась коронавирусом. О наличии болезни мы узнали после выписки домой. На днях ее состояние здоровья ухудшилось, вызвали скорую помощь. Отвезли в инфекционную больницу, сделали КТ, которая показала наличие жидкости в легких. После этого направили в Областную больницу № 2. Но врачи последней отправляют обратно в „инфекционку“. Долго будут туда-сюда возить? Может, стоит начинать лечить, а не калечить?» — возмутилась Марина Н. в сообществе «ЧС Тюмень».

Подписчики группы в комментариях под постом посоветовали обратиться в департамент здравоохранения Тюменской области. Горожане отметили, что такое «перебрасывание» пациентов из одного медучреждения в другое — не редкость.

«Звоните в департамент здравоохранения, сразу зашевелятся врачи. У них план стоит»,  — написала Ольга В.

В свою очередь в департаменте здравоохранения Тюменской области заверили, что на данный момент пациент уже проходит стационарное лечение в профильном медицинском учреждении.

«В приёмном отделении ОКБ № 2 были выполнены все необходимые манипуляции, после чего пациент был направлен в профильное медицинское учреждение для дальнейшей госпитализации», — пояснили в депздраве.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская врач, летевшая в Сочи с семьей из Рощино, спасла жизнь 53-летней женщине, потерявшей сознание на борту воздушного судна.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здравоохранение#Департамент здравоохранения Тюменской области#Больницы#Пациенты#Жалобы
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