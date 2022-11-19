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Строить каток за 430 миллионов в Тюмени будут сургутяне

Вчера, 11:51
Фото: 1MI

Строить каток за 430 миллионов в Тюмени будет компания из Югры

Строительством крытого ледового катка в Тюмени на улице Народной за 432 миллиона займется фирма из Сургута. Компания «Ремистр» стала единственным участником объявленного в октябре аукциона.
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Тюмень
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Согласно документации, опубликованной на сайте Госзакупки, сургутскому подрядчику необходимо будет до 4 августа 2023 года разработать проектную документацию на строительство объекта. После утверждения проекта, фирма приступит непосредственно к строительным работам. По планам, сдача в эксплуатацию катка площадью порядка 4 тысяч квадратных метров состоится до июля 2024 года.

ООО «Ремистр» зарегистрировано в Сургуте.  Компания ведет деятельность с февраля 1999 года. Фирма является активным участником государственных закупок. В копилке «Ремиста» — порядка 40 госконтрактов на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

Согласно открытым  данным, за 2021 год компания нарастила прибыль на 273% до 5,8 миллионов рублей, общий размер выручки составил 220 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на благоустройство сквера «Школьный» потратят из бюджета около 98 миллионов рублей. Реконструкцией парка займется компания «Тюменьтрасстрой».

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Закупки#Тендеры#Каток#Бюджеты
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