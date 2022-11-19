Строить каток за 430 миллионов в Тюмени будут сургутяне

Согласно документации, опубликованной на сайте Госзакупки, сургутскому подрядчику необходимо будет до 4 августа 2023 года разработать проектную документацию на строительство объекта. После утверждения проекта, фирма приступит непосредственно к строительным работам. По планам, сдача в эксплуатацию катка площадью порядка 4 тысяч квадратных метров состоится до июля 2024 года.