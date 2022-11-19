Строить каток за 430 миллионов в Тюмени будут сургутяне

Согласно документации, опубликованной на сайте Госзакупки, сургутскому подрядчику необходимо будет до 4 августа 2023 года разработать проектную документацию на строительство объекта. После утверждения проекта, фирма приступит непосредственно к строительным работам. По планам, сдача в эксплуатацию катка площадью порядка 4 тысяч квадратных метров состоится до июля 2024 года.
ООО «Ремистр» зарегистрировано в Сургуте. Компания ведет деятельность с февраля 1999 года. Фирма является активным участником государственных закупок. В копилке «Ремиста» — порядка 40 госконтрактов на сумму более 1,5 миллиарда рублей.
Согласно открытым данным, за 2021 год компания нарастила прибыль на 273% до 5,8 миллионов рублей, общий размер выручки составил 220 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на благоустройство сквера «Школьный» потратят из бюджета около 98 миллионов рублей. Реконструкцией парка займется компания «Тюменьтрасстрой».