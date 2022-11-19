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«РАСТАМ-Экология»: Какие кадастровые работы востребованы в Тюменской области

Сегодня, 04:01
Фото: 1MI

«РАСТАМ-Экология»: Какие кадастровые работы востребованы в Тюменской области

У тюменской компании «РАСТАМ-Экология» большой перечень услуг, среди них есть и кадастровые работы на лесных земельных участках. Фирма уже более 10 лет развивается в области землеустройства и кадастровых работ.

Одно из основных направлений работы организации — картографическая и геодезическая деятельность. «РАСТАМ-Экология» получила лицензии «Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии». 

Оформление правоустанавливающих документов на лесные участки

Сотрудники компании помогут оформить правоустанавливающие документы на лесные земельные участки. Например, сформировать электронный вид границ по материалам от заказчика — этот документ необходим для утверждения границ земельного участка.

Специалисты также подготовят схемы расположения земельных (лесных) участков на кадастровом плане, согласуют и утвердят их в уполномоченных органах. Большую часть сложных и длительных процессов можно переложить на ответственных работников «РАСТАМ-Экология».

Оформление проектов межевания

В список услуг фирмы входят: подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, градостроительные планы и их согласование, утверждение.

В компании можно заказать формирование землеустроительных дел, подготовку заявлений, ходатайств о предоставлении земельных участков в аренду, разработку проектной документации, проектов рекультивации земель.

Ответственные специалисты будут сопровождать процессы заключения договоров, процедуры согласования в уполномоченных органах, прохождение государственных экспертиз.

Установление охранных зон для предприятий

На протяжении 4-х лет «РАСТАМ-Экология» работает с установлением охранных зон для различных предприятий. Так, например, эксперты установили охранные зоны на объекты газотранспортной инфраструктуры — колоссальные по протяженности. В ходе работ они выполнили геодезические съемки объектов.

Кроме того, можно заказать услугу выноса границ охранной зоны в натуру, подготовить схемы и электронный вид границ, основываясь на результатах геодезических работ.

Воспользоваться этими предложениями можно через официальный сайт «РАСТАМ-Экология», либо позвонив по телефону +7(3452) 40-41-50.

#Анна Доронина#Экология#Тюменская область#Лес#Предприятия#Земля
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