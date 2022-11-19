«РАСТАМ-Экология»: Какие кадастровые работы востребованы в Тюменской области

У тюменской компании «РАСТАМ-Экология» большой перечень услуг, среди них есть и кадастровые работы на лесных земельных участках. Фирма уже более 10 лет развивается в области землеустройства и кадастровых работ.