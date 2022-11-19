«РАСТАМ-Экология»: Какие кадастровые работы востребованы в Тюменской области

Одно из основных направлений работы организации — картографическая и геодезическая деятельность. «РАСТАМ-Экология» получила лицензии «Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».
Сотрудники компании помогут оформить правоустанавливающие документы на лесные земельные участки. Например, сформировать электронный вид границ по материалам от заказчика — этот документ необходим для утверждения границ земельного участка.
Специалисты также подготовят схемы расположения земельных (лесных) участков на кадастровом плане, согласуют и утвердят их в уполномоченных органах. Большую часть сложных и длительных процессов можно переложить на ответственных работников «РАСТАМ-Экология».
В список услуг фирмы входят: подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, градостроительные планы и их согласование, утверждение.
В компании можно заказать формирование землеустроительных дел, подготовку заявлений, ходатайств о предоставлении земельных участков в аренду, разработку проектной документации, проектов рекультивации земель.
Ответственные специалисты будут сопровождать процессы заключения договоров, процедуры согласования в уполномоченных органах, прохождение государственных экспертиз.
На протяжении 4-х лет «РАСТАМ-Экология» работает с установлением охранных зон для различных предприятий. Так, например, эксперты установили охранные зоны на объекты газотранспортной инфраструктуры — колоссальные по протяженности. В ходе работ они выполнили геодезические съемки объектов.
Кроме того, можно заказать услугу выноса границ охранной зоны в натуру, подготовить схемы и электронный вид границ, основываясь на результатах геодезических работ.
Воспользоваться этими предложениями можно через официальный сайт «РАСТАМ-Экология», либо позвонив по телефону +7(3452) 40-41-50.