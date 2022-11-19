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Ноябрь в Уватском районе посвящен собраниям жителей

Вчера, 13:25
Фото: 1MI

В Уватском районе в ноябре проходят сходы граждан

В Уватском районе Тюменской области жители во время сходов граждан могут обратиться в специалистов различных сфер развития района.

В шести населенных пунктах Уватского района уже прошли подобные встречи, жители задавали специалистам вопросы об асфальтирования дорог, газификации, строительства и ремонта соцобъектов, освещения улиц, благоустройства дворов.

По словам Вячеслава Елизарова, занимающего пост главы Уватского района большая часть проблем уже решена. Так, жителям села Першино уже обустроили въезд для автобусов.

В Уватском районе определили опасную зону
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По данным районной администрации, такие встречи жителей с представителями различных сфер жизни будут продолжаться до середины декабря.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что часть территории Уватского района временно объявлена опасной зоной. Здесь ожидается падение частей ракеты-носителя «Союз-2».

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