Ноябрь в Уватском районе посвящен собраниям жителей

В шести населенных пунктах Уватского района уже прошли подобные встречи, жители задавали специалистам вопросы об асфальтирования дорог, газификации, строительства и ремонта соцобъектов, освещения улиц, благоустройства дворов.
По словам Вячеслава Елизарова, занимающего пост главы Уватского района большая часть проблем уже решена. Так, жителям села Першино уже обустроили въезд для автобусов.
По данным районной администрации, такие встречи жителей с представителями различных сфер жизни будут продолжаться до середины декабря.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что часть территории Уватского района временно объявлена опасной зоной. Здесь ожидается падение частей ракеты-носителя «Союз-2».