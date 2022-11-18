Жители Ишима теряют деньги из-за проблем с оплатой проезда по карте

В результате жители Ишима могут оплатить проезд дважды.
«Ехала в сентябре, подала карту МИР, терминал выдал стоп лист. Кондуктор сказала что оплата не прошла. Подала карту Тинькофф, оплата прошла. Через минуту приходит списание с карты МИР», - сообщила подписчица паблика «Ишим пере Подслушано».
Некоторые жители города отмечают, что подарили транспортной компании 230 рублей. Похожие ситуации происходили и раньше.
В октябре «Наш город» сообщал, что в Ишиме из-за проблем с оплатой проезда по карте ребенка хотели выгнать из автобуса.