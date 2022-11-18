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Жители Ишима теряют деньги из-за проблем с оплатой проезда по карте

Сегодня, 10:23
Фото: 1MI

В Ишиме горожане жалуются на проблемы с оплатой проезда по карте в автобусе

Подписчики паблика «Ишим пере Подслушано» сообщают о задержках в списании оплаты за проезд с карт МИР. Кондукторы автобусов просят пассажиров оплатить билет наличными, но через некоторое время деньги списываются с карты.

В результате жители Ишима могут оплатить проезд дважды.

«Ехала в сентябре, подала карту МИР, терминал выдал стоп лист. Кондуктор сказала что оплата не прошла. Подала карту Тинькофф, оплата прошла. Через минуту приходит списание с карты МИР», - сообщила подписчица паблика «Ишим пере Подслушано».

Некоторые жители города отмечают, что подарили транспортной компании 230 рублей. Похожие ситуации происходили и раньше.

В октябре «Наш город» сообщал, что в Ишиме из-за проблем с оплатой проезда по карте ребенка хотели выгнать из автобуса.

В Ишиме из-за проблем с оплатой проезда по карте ребенка хотели выгнать из автобуса
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#Александр Мязин#Общество#Администрация#Дачные автобусы#Автобусы#Льготы на проезд в транспорте#Оплата проезда#Стоимость проезда
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