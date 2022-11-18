Жители Ишима теряют деньги из-за проблем с оплатой проезда по карте

В Ишиме горожане жалуются на проблемы с оплатой проезда по карте в автобусе

Подписчики паблика «Ишим пере Подслушано» сообщают о задержках в списании оплаты за проезд с карт МИР. Кондукторы автобусов просят пассажиров оплатить билет наличными, но через некоторое время деньги списываются с карты.