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Житель Тюмени не смог оспорить в суде решение призывной комиссии

Сегодня, 12:22
Фото: 1MI

Тюменцу отказали в иске к военному комиссариату. Он остался в армии

В Тюмени Денис П. подал иск в суд к Военному комиссариату Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов. Мужчина оспаривал решение призывной комиссии.

Заседание суда состоялось в закрытом режиме.

«24 октября 2022 призывной комиссией Военного комиссариата Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов в отношении Дениса П. было вынесено решение о призыве на военную службу по частичной мобилизации», - отмечает пресс-служба тюменских судов.

Тюменец просил признать решение призывной комиссии подлежащим отмене. Он был направлен в роту с указанием ВУС, которая не указана в его военном билете.

Суд не усмотрел в действиях военного комиссариата нарушения закона, в иске было отказано.

В начале недели «Наш город» сообщал, что тюменский военком раскрыл важные детали об осеннем призыве

Тюменский военком раскрыл важные детали об осеннем призыве
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#Александр Мязин#Общество#Военные#Центральный районный суд#Военный призыв#Призыв
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