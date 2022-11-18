Житель Тюмени не смог оспорить в суде решение призывной комиссии

Заседание суда состоялось в закрытом режиме.
«24 октября 2022 призывной комиссией Военного комиссариата Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов в отношении Дениса П. было вынесено решение о призыве на военную службу по частичной мобилизации», - отмечает пресс-служба тюменских судов.
Тюменец просил признать решение призывной комиссии подлежащим отмене. Он был направлен в роту с указанием ВУС, которая не указана в его военном билете.
Суд не усмотрел в действиях военного комиссариата нарушения закона, в иске было отказано.
В начале недели «Наш город» сообщал, что тюменский военком раскрыл важные детали об осеннем призыве