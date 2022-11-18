Завершается кампания по приему заявок на участие в Национальной премии РАПК

Впервые главная профессиональная премия в сфере политического консалтинга и избирательных технологий была организована в стране 6 лет назад. Цель вручения данной награды – выявление и поощрение специалистов политического консалтинга и избирательных технологий. Наиболее успешные практики этого года представлены в 13 номинациях. В числе наиболее популярных: «Лучший интернет-сайт, личная страница в соцсетях или электоральный аккаунт кандидата (партии)», «Новые инструменты избирательной кампании» и другие.