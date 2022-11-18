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Завершается кампания по приему заявок на участие в Национальной премии РАПК

Сегодня, 19:41
Фото: pxhere.com
20 ноября подходит к финалу кампания по приему заявок на участие в Национальной премии РАПК «Выбор», которую организовала Российская ассоциация политических консультантов.

Заявку предлагается заполнить на сайте премии: http://premia-rapc.ru. Об этом пишет издание newia.ru.

Впервые главная профессиональная премия в сфере политического консалтинга и избирательных технологий была организована в стране 6 лет назад. Цель вручения данной награды – выявление и поощрение специалистов политического консалтинга и избирательных технологий. Наиболее успешные практики этого года представлены в 13 номинациях. В числе наиболее популярных: «Лучший интернет-сайт, личная страница в соцсетях или электоральный аккаунт кандидата (партии)», «Новые инструменты избирательной кампании» и другие.

Как рассказал вице-президент РАПК Алексей Куртов, данная премия – это отличная площадка, чтобы заявить о себе как о профессионале, а также оценить качество работы коллег. Данное мероприятие создает профессиональную среду и определяет актуальные практики.

По словам политического юриста, учредителя РАПК Олега Молчанова, Российская ассоциация политических консультантов ‑ значимое объединение экспертов «политических» профессий. Это специалисты, которые не афишируют свою деятельность, они остаются за кадром. Непубличная политика влияет на принятие решений, поэтому важно политтехнологам общаться в узком кругу и обмениваться опытом.  С этой целью создана премия РАПК.

Торжественное награждение финалистов пройдет в Москве 8 декабря 2022 года в Центре международной торговли.

#Общество
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