Ямальцы переехали в Мексику после обвинения в дискредитации ВС РФ

«Ох, как нас избивали полицейские, какое было преследование! А какие же условия содержания в „обезьяннике“, это отдельный ужас! Нам даже не дали никому позвонить. И непонятно почему нам приписали дискредитацию ВС РФ. Также непонятно почему у нас пикеты разрешены, но дело все равно завели. Но по первой статье мне дали 5 суток, а по второй — 35 тысяч штрафа. А у меня еще рука была сломана, мне хотели и уголовную статью впаять за членовредительство, но доказательств этому не нашли», — рассказывает мужчина.