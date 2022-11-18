Ямальцы переехали в Мексику после обвинения в дискредитации ВС РФ

Двое сотрудников крупной нефтегазовой компании вышли на главную площадь Нового Уренгоя, чтобы провести пикет. Они заранее подготовили плакаты, на которых была надпись — «Нет мо****зации».
«Хотелось выразить свое мнение, хотелось чтобы хоть кто-то задумался о другой стороне частичной мобилизации. Мы видели, как молодых ребят забирают, которые совсем не готовы к военным действиям. Не могли молчать и поэтому вышли на одиночные пикеты с другом», — рассказывает ямалец.
Но акции не суждено было продлиться долго, на место выехали сотрудники правоохранительных органов, они скрутили мужчин и увезли в отделение. На них завели дела по статьям: 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование атрибутики или символики, которые запрещены федеральными законами) и 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан).
«Ох, как нас избивали полицейские, какое было преследование! А какие же условия содержания в „обезьяннике“, это отдельный ужас! Нам даже не дали никому позвонить. И непонятно почему нам приписали дискредитацию ВС РФ. Также непонятно почему у нас пикеты разрешены, но дело все равно завели. Но по первой статье мне дали 5 суток, а по второй — 35 тысяч штрафа. А у меня еще рука была сломана, мне хотели и уголовную статью впаять за членовредительство, но доказательств этому не нашли», — рассказывает мужчина.
Срок в заключении обвиненный отбыл, однако штраф выплачивать не стал, в связи с тем, что не считал себя виновным по статье о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации.
«То есть я должен заплатить государству такую сумму за то, что выразил свое мнение? За то, что вышел на одиночный пикет, который разрешен на территории страны? Я с этим не согласен. Но объяснять что-то было бесполезно, меня признали виновным еще в тот момент, как скрутили на площади», — говорит ямалец.
Когда участников пикета отпустили на свободу, первым делом они пошли увольняться из крупной организации, в которой работали. Они уже знали, что им там приготовили повестки.
«Я решил, что, если есть во мне хоть что-то мужское, то я не пойду эту повестку получать», — говорит уроженец Нового Уренгоя.
Но на увольнении протест против системы не закончился. Двое друзей стали планировать отъезд из страны. Средства на это им помогли собрать родственники, также у мужчин имелись личные сбережения.
«Мы устали это терпеть. Людям обещают одно, а на деле происходит совершенно другое. Мы не хотели с этим мириться. Мы пытались не молчать, но нас избили те, кто должен защищать. Поэтому другого выхода не было», — делится ямалец.
Было решено ехать в Мексику, на напрямую попасть туда было невозможно, поэтому маршрут пролегал через Ереван и Дубай.
«Средств на это ушло не мало, но я считаю, что оно того стоило. Я был не готов мириться с тем, что происходит на моей родине и под какие условия всех принуждают подстраиваться», — говорит мужчина.
Сейчас он с другом живет в столице Мексике — Мехико.
Сначала они заселились в пятизвездочный отель. Но со временем стали понимать, что не потянут его и переселились в вариант поскромнее.
«Здесь очень хорошо, в Мексике много работы можно работать хоть курьером, они здесь хорошо зарабатывают. Тут можно наслаждаться теплом и спокойствием», — говорит эмигрант.
Но Мексика не станет для него финальной точкой путешествия. Сейчас он еще находится в поисках страны для постоянного проживания.
«Тут нужно думать, смотреть, ездить… В Мексике я, конечно, задержусь на некоторое время, но уже думаю о перспективах. Познаю здесь новую культуру, новый менталитет. Надеюсь, что побываю еще во многих странах мира. Но о возвращении в Россию я точно не задумываюсь», — говорит ямалец.