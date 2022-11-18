Ведущие застройщики Тюмени распродают квартиры со скидками в честь «чёрной пятницы»

«Черная пятница» на рынке недвижимости особенно популярна, так как дает возможность выгодно купить жилье до Нового года. По этой причине количество лотов ограничено, а распродаются квартиры со скидками еще до окончания акционного периода, согласно опыту прошлых годов. Одно из лучших предложений «черной пятницы» на рынке жилья в Тюмени предлагают в микрорайоне «Корней». Это современный квартал с атмосферой загородной жизни, расположенный в центре Тюмени.