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В Водоканале тюменцам сообщили об источнике неприятного запаха

Сегодня, 07:53
Фото: nashgorod.ru

Водоканал отреагировал на жалобы тюменцев о запахе

Сотрудники Водоканала рассказали «Нашему городу», что на КНС прошел ремонт и чистка емкостей — это и стало источником неприятного запаха, на который жаловались тюменцы. Сейчас все системы уже запустили.

На улице Мельникайте жители жаловались на неприятный запах, подозревая Водоканал в сливе отходов. Однако ведомство эту догадку опровергло.

А пресс-секретарь ООО «Тюмень Водоканал» Ирина Айданова даже пригласила нас собственноручно провести проверку, посетив организацию.

Тюменцы жалуются на запах от канализационной станции Водоканала
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Сейчас, по словам сотрудников ООО «Тюмень Водоканал» все системы запущены и неприятный запах должен исчезнуть.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что жители ЖК Горизонт поделились видеозаписью, где запечатлели ассенизаторскую машину, которую и обвиняли в источнике запаха.

#Алиса Вернер#Видео
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