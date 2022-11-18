В Водоканале тюменцам сообщили об источнике неприятного запаха

На улице Мельникайте жители жаловались на неприятный запах, подозревая Водоканал в сливе отходов. Однако ведомство эту догадку опровергло.
А пресс-секретарь ООО «Тюмень Водоканал» Ирина Айданова даже пригласила нас собственноручно провести проверку, посетив организацию.
Сейчас, по словам сотрудников ООО «Тюмень Водоканал» все системы запущены и неприятный запах должен исчезнуть.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что жители ЖК Горизонт поделились видеозаписью, где запечатлели ассенизаторскую машину, которую и обвиняли в источнике запаха.