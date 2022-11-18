В Водоканале тюменцам сообщили об источнике неприятного запаха

Водоканал отреагировал на жалобы тюменцев о запахе

Сотрудники Водоканала рассказали «Нашему городу», что на КНС прошел ремонт и чистка емкостей — это и стало источником неприятного запаха, на который жаловались тюменцы. Сейчас все системы уже запустили.