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В Тюменскую область съедутся биатлонисты со всей страны

Сегодня, 09:04
Фото: 1MI

20 ноября в Тюменской области откроют сезон биатлона

В «Жемчужине Сибири» в воскресенье пройдут всероссийские старты. Гонка начнется в 13:10.
Сюжет
Биатлон

Старты продолжатся и 21 ноября, сигнальный выстрел будет произведен в 14:00. С тюменскими биатлонистами будут состязаться спортсмены из Москвы, Свердловска и Камчатского края.

Также будут определены сильнейшие в первенстве Тюменской области среди юношей и девушек. На золотую медаль метят около 70 человек.

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Воскресенье участникам запомнится спринтами на 4,5 — 7,5 километра. А в понедельник отличится смешанной эстафетой.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени ищут подрядчика, который будет делать капитальный ремонт областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

#Общество#Биатлон#Новости тюмени#Массовый спорт#Жемчужина Сибири#Лыжи#Лыжные гонки#Гонка чемпионов#Семейный спорт#Алиса Вернер
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