В Тюменскую область съедутся биатлонисты со всей страны

Старты продолжатся и 21 ноября, сигнальный выстрел будет произведен в 14:00. С тюменскими биатлонистами будут состязаться спортсмены из Москвы, Свердловска и Камчатского края.
Также будут определены сильнейшие в первенстве Тюменской области среди юношей и девушек. На золотую медаль метят около 70 человек.
Воскресенье участникам запомнится спринтами на 4,5 — 7,5 километра. А в понедельник отличится смешанной эстафетой.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени ищут подрядчика, который будет делать капитальный ремонт областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».