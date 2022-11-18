В Тюменской области подвели итоги конкурса социальных проектов «Символы региона»

Областной конкурс проводился в соответствии с планом работы департамента образования и науки Тюменской области с целью формирования социально-значимых патриотических ценностей, выявления творческого и профессионального потенциала участников, воспитания чувства уважения к истории страны, области и людям, живущим в ней.