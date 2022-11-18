nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области подвели итоги конкурса социальных проектов «Символы региона»

18 ноября 12:23
Фото: сайт правительства Тюменской области
Подведены итоги областного конкурса социальных проектов «Символы региона — 2022», участие в котором приняли 46 образовательных организаций из 17 муниципальных образований Тюменской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента образования и науки.

На областной этап конкурса было представлено 55 работ, отобранных  по итогам муниципальных конкурсов.

Конкурс проводился по двум номинациям:

  • «Лучшая творческая работа «О людях земли Тюменской»;
  • «Лучший видеоролик «Культурное наследие народов, проживающих в Тюменской области».

По итогам рассмотрения всех работ, победителями конкурса стали: Алиев Салават из Аксурской школы Вагайского района, Деревянкина Екатерина из Казанской школы, Чемакина Анаставсия из Омутинской школы № 1 и Гордиенко Артем из Упоровской школы.

Первое место в номинации «Лучший видеоролик» разделили Архипова Анастасия —  тобольская школа № 5, и Мускатимова Даниэла — ялуторовская школа № 1.

Среди победителей, занявших 2 и 3 места, школьники из Ишима. Тобольска, Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковского ГО, Упоровского района.

Финалисты и и активные участники конкурса получат дипломы, грамоты и денежные призы, лучшие работы будут размещены на сайте ТОГИРРО.

Областной конкурс проводился в соответствии с планом работы департамента образования и науки Тюменской области с целью формирования социально-значимых патриотических ценностей, выявления творческого и профессионального потенциала участников, воспитания чувства уважения к истории страны, области и людям, живущим в ней.

Подпишитесь
Люди решают: как города развиваются благодаря идеям жителей
18 ноября 07:29
Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию
30 ноября 09:08
СК начал проверку по факту публикаций из дела Бережного
30 ноября 05:48
Тюменские власти нашли компанию, которая накормит их семгой и муксуном
30 ноября 06:33
Тюменцев предупредили об аномальных холодах
30 ноября 06:58
В Тюмени за 11 месяцев выросло число ДТП
30 ноября 08:35