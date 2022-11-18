В Тюменской области подвели итоги конкурса социальных проектов «Символы региона»

На областной этап конкурса было представлено 55 работ, отобранных по итогам муниципальных конкурсов.
Конкурс проводился по двум номинациям:
По итогам рассмотрения всех работ, победителями конкурса стали: Алиев Салават из Аксурской школы Вагайского района, Деревянкина Екатерина из Казанской школы, Чемакина Анаставсия из Омутинской школы № 1 и Гордиенко Артем из Упоровской школы.
Первое место в номинации «Лучший видеоролик» разделили Архипова Анастасия — тобольская школа № 5, и Мускатимова Даниэла — ялуторовская школа № 1.
Среди победителей, занявших 2 и 3 места, школьники из Ишима. Тобольска, Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковского ГО, Упоровского района.
Финалисты и и активные участники конкурса получат дипломы, грамоты и денежные призы, лучшие работы будут размещены на сайте ТОГИРРО.
Областной конкурс проводился в соответствии с планом работы департамента образования и науки Тюменской области с целью формирования социально-значимых патриотических ценностей, выявления творческого и профессионального потенциала участников, воспитания чувства уважения к истории страны, области и людям, живущим в ней.