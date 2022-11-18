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В Тюмени медианная зарплата выросла почти на 20%

Сегодня, 11:07
Фото: 1MI

Зарплата жителей Тюмени увеличилась почти на 20%

С начала 2022 года медианная зарплата жителей Тюмени увеличилась почти на 20%. По данным «РБК-Тюмень», в сентябре она составила почти 42 500 рублей в месяц. Эксперты подчёркивают, что общее число вакансий постепенно растёт.
«Самые высокооплачиваемые сферы в регионе – «Автомобильный бизнес» (55 000 рублей), «Строительство» (50 000 рублей), «Транспорт, логистика» (50 000 рублей), «Консультирование» (41 500 рублей), «Производство, сырье, с/х» (40 000 рублей)», - сообщают источники «РБК-Тюмень».

Общее число вакансий в Тюмени увеличилось с начала года на 29%. По данным на 17 ноября работодатели Тюменской области нуждаются в 24 100 сотрудниках.

«Наш город» 16 ноября отмечал, что тюменские врачи и хирурги могут получать 200 - 300 тысяч рублей в месяц. Обычно столько получают руководители и директора фирм. 

 

Тюменские врачи и хирурги могут получать 200 - 300 тысяч рублей в месяц
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#Александр Мязин#Общество#Экономика#Зарплата#Средняя зарплата#Доходы
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