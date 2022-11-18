В Тюмени медианная зарплата выросла почти на 20%

Общее число вакансий в Тюмени увеличилось с начала года на 29%. По данным на 17 ноября работодатели Тюменской области нуждаются в 24 100 сотрудниках.



«Наш город» 16 ноября отмечал, что тюменские врачи и хирурги могут получать 200 - 300 тысяч рублей в месяц. Обычно столько получают руководители и директора фирм.