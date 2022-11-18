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В этом году Геопортал Тюменской области посетили 65 тысяч пользователей

18 ноября 12:07
Фото: сайт правительства Тюменской области
Геопортал Тюменской области — сервис, который объединил несколько источников геоданных о территориях (метаданных) и визуализации на интерактивной карте. В 2022 году сайт посетили порядка 65 тысяч пользователей, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

Сейчас онлайн-платформе размещена 21 тематическая карта, которая включает в себя 210 слоев данных.

Наибольшей популярностью у предприятий и жителей Тюменской области пользуются карты «Охотпользование», «Лесной комплекс», «Доступная среда», «Недропользование» — здесь они могут найти важную практически применимую информацию. К примеру, на тематической карте «Охотпользование» охотники могут найти схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий, границы особо охраняемых природных территорий.

Также жителям Тюменской области стоит обратить внимание на такие тематические карты, как «Местные производители», «Здравоохранение» и «Информатизация», где можно ознакомиться с полезной информацией визуально. Например, на карте «Здравоохранение» наглядно отображены границы участков детских и взрослых поликлиник.

На Геопортале функционирует навигатор векторных и семантических геоданных, в котором пользователи могут скачать необходимые картографические материалы.

«Визуализация тематических данных на карте позволяет воспринимать их по-новому и проводить, в том числе пространственный анализ. Картография позволяет решать многие задачи, не прибегая к сложным математическим и другим не наглядным инструментам», — отметили в ведомстве.

Развитие и сопровождение ведомственных информационных систем исполнительных органов госвласти Тюменской области реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».

#Общество
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