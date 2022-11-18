В этом году Геопортал Тюменской области посетили 65 тысяч пользователей

Сейчас онлайн-платформе размещена 21 тематическая карта, которая включает в себя 210 слоев данных.
Наибольшей популярностью у предприятий и жителей Тюменской области пользуются карты «Охотпользование», «Лесной комплекс», «Доступная среда», «Недропользование» — здесь они могут найти важную практически применимую информацию. К примеру, на тематической карте «Охотпользование» охотники могут найти схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий, границы особо охраняемых природных территорий.
Также жителям Тюменской области стоит обратить внимание на такие тематические карты, как «Местные производители», «Здравоохранение» и «Информатизация», где можно ознакомиться с полезной информацией визуально. Например, на карте «Здравоохранение» наглядно отображены границы участков детских и взрослых поликлиник.
На Геопортале функционирует навигатор векторных и семантических геоданных, в котором пользователи могут скачать необходимые картографические материалы.
«Визуализация тематических данных на карте позволяет воспринимать их по-новому и проводить, в том числе пространственный анализ. Картография позволяет решать многие задачи, не прибегая к сложным математическим и другим не наглядным инструментам», — отметили в ведомстве.
Развитие и сопровождение ведомственных информационных систем исполнительных органов госвласти Тюменской области реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».