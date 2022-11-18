В этом году Геопортал Тюменской области посетили 65 тысяч пользователей

Также жителям Тюменской области стоит обратить внимание на такие тематические карты, как «Местные производители», «Здравоохранение» и «Информатизация», где можно ознакомиться с полезной информацией визуально. Например, на карте «Здравоохранение» наглядно отображены границы участков детских и взрослых поликлиник.