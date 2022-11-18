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В -20 жители тюменских сел остались без света и электричества

Сегодня, 03:44
Фото: 1MI

Жителям Тюменского района до двух часов ночи отключили свет

На отключение электричества и связанным с ним отопления пожаловались в Метелева, Княжево, Кулиге, Звенящих кедрах, СНТ «Колос», «Весне» и «Ласке».

Вчера в мороз жителям Тюменского района пришлось бороться с темнотой и холодом. В нескольких селах отключили электроснабжение, вместе с ним в домах пропало отопление.

«Вечером 17 ноября в Тюменском районе произошло технологическое нарушение на энергообъектах. Восстановление электроснабжения вели 4 оперативных бригады „Россети Тюмень“ в составе 15 энергетиков и 5 единиц техники. Задействовано 2 резервных источника питания суммарной мощностью 725 кВт», — сообщили «Нашему городу» в компании «Россети».

В ведомстве добавили, что устранить поломку им удалось к 2:08.

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#Алиса Вернер#Электричество#Тюменский район#Жалобы#Россети#Свет#Отопление#Коммунальные аварии#Аварии на коммунальных сетях#Авария на электросетях#Производственная авария
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