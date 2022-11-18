В -20 жители тюменских сел остались без света и электричества

Вчера в мороз жителям Тюменского района пришлось бороться с темнотой и холодом. В нескольких селах отключили электроснабжение, вместе с ним в домах пропало отопление.
«Вечером 17 ноября в Тюменском районе произошло технологическое нарушение на энергообъектах. Восстановление электроснабжения вели 4 оперативных бригады „Россети Тюмень“ в составе 15 энергетиков и 5 единиц техники. Задействовано 2 резервных источника питания суммарной мощностью 725 кВт», — сообщили «Нашему городу» в компании «Россети».
В ведомстве добавили, что устранить поломку им удалось к 2:08.
Ранее «Наш город» рассказывал, что произошло со зданием «ТюменьНИПИнефть» после короткого замыкание, повлекшего крупный пожар.