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Тюменцы увидели световые столбы

Сегодня, 06:39
Фото: 1MI

Утром в Тюмени появились световые столбы

Горожане стали свидетелями необычного природного явления — световых столбов. Появлению необычного погодного явления поспособствовали низкие температуры, которые последние два дня держаться в Тюмени.
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Тюмень

Стоит отметить, что световые столбы стали продолжением эффекта гало, которое жители Тюмени могли наблюдать накануне днем. Без мороза такое явление горожане вряд ли бы увидели. 

«В воздухе искрятся микрокристаллы льда — в них происходит преломление и дисперсия солнечного света. Гало сопровождается паргелием — яркими радужными пятнами по краям гало. А ночью образуются световые столбы. Все эти эффекты наверняка еще порадуют нас в ближайшее время — синоптики обещают усиление морозов», — пояснили в тюменской обсерватории «Старая башня».

Горожане стали фотографировать, удивившее их красивое явление и делиться фото в социальных сетях.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы не смогли увидеть лунное затмение. Луна была не видна, потому что полностью находилась в земной тени, а небо было еще светлым.

#Новости тюмени#Природа#Живая природа#Солнце#Мелиса Учунджю#Погода#Общество#Тюмень#Тюменская область
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