Тюменца будут судить за неудачную кражу ноутбука и интимных товаров

Преступление мужчина пытался совершить в двух магазинах. Сначала он попытал удачу в магазине интимных товаров. Попросив консультанта упаковать различные вещи из ассортимента на 38 тысяч рублей, но вместо оплаты он выхватил пакет и выбежал на улицу. За злоумышленником погнались охранники, тогда он, выкинув похищенное, скрылся.