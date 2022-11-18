Тюменца будут судить за неудачную кражу ноутбука и интимных товаров

Преступление мужчина пытался совершить в двух магазинах. Сначала он попытал удачу в магазине интимных товаров. Попросив консультанта упаковать различные вещи из ассортимента на 38 тысяч рублей, но вместо оплаты он выхватил пакет и выбежал на улицу. За злоумышленником погнались охранники, тогда он, выкинув похищенное, скрылся.
После неудачной попытки кражи, тюменец забежал в магазин техники и попытался похитить ноутбук стоимостью 175 тысяч рублей. Но и эта попытка потерпела фиаско – действия мужчины заметила охрана и не позволила совершить задуманное. Злоумышленник вновь скрылся.
Однако вскоре мужчину удалось задержать в одном из торговых центров города. Ранее судимый сознался в содеянном и раскаялся. Во время его досмотра, в присутствии понятых, у него было найдено 60 свёртков с порошкообразным веществом. Проведённая экспертиза установила, что в сумке обвиняемого находился наркотик мефедрон общим весом порядка 50 граммов.
Уголовное дело в отношении тюменца было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские полицейские поймали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Ранее судимого мужчину подозревают в краже смартфонов.