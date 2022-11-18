Тюменского начальника будут судить за смерть крановщицы Эльвиры Демидовой

Расследование проведено в отношении мужчины 1977 года рождения.
«По версии следствия, обвиняемый, не исполняя должным образом свои должностные обязанности, допустил множественные нарушения, выразившиеся в не надлежащем обслуживании и ремонте козлового крана», - сообщили в СКР по Тюменской области.
Трагедия произошла 26 июля на производственной базе. В этот день 31-летняя машинист крана выполняла погрузку бетонных конструкций. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью.
В конце июля «Наш город» сообщал, что крановщица Эльвира Демидова, работавшая в «Мостоотряде-36», скончалась еще до приезда медиков.