Тюменского начальника будут судить за смерть крановщицы Эльвиры Демидовой

В Тюмени начальника подъемных сооружений будут судить за смерть 31-летняя крановщицы

По данным пресс-службы СКР по Тюменской области, в Тюмени перед судом предстанет начальник подъемных сооружений. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего скончалась машинист крана 31-летняя Эльвира Демидова.

Сюжет Тюмень