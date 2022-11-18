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Тюменского начальника будут судить за смерть крановщицы Эльвиры Демидовой

Сегодня, 13:16
Фото: 1MI

В Тюмени начальника подъемных сооружений будут судить за смерть 31-летняя крановщицы

По данным пресс-службы СКР по Тюменской области, в Тюмени перед судом предстанет начальник подъемных сооружений. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего скончалась машинист крана 31-летняя Эльвира Демидова.
Сюжет
Тюмень

Расследование проведено в отношении мужчины 1977 года рождения.

«По версии следствия, обвиняемый, не исполняя должным образом свои должностные обязанности, допустил множественные нарушения, выразившиеся в не надлежащем обслуживании и ремонте козлового крана», - сообщили в СКР по Тюменской области.

Трагедия произошла 26 июля на производственной базе. В этот день 31-летняя машинист крана выполняла погрузку бетонных конструкций. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью.

В конце июля «Наш город» сообщал, что крановщица Эльвира Демидова, работавшая в «Мостоотряде-36», скончалась еще до приезда медиков.

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#Александр Мязин#Центральный районный суд#Прокуратура Тюменской области#Прокуратура#СКР#Строительный кран#Тюмень
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