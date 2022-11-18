Тюменский телеканал нарушил закон о рекламе и получил крупный штраф

На телеканале «Россия 1» с 10 по 13 ноября крутили рекламу «Финской ярмарки», где был использован образ медицинского сотрудника. Законодательство РФ запрещает включать в рекламу врачей, в случаях, когда речь идет не о медицинских услугах, товарах или средствах личной гигиены.
А потому ВГТРК привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.
Телевизионщики свою вину в содеянном признали и уже оплатили наложенный штраф.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Тюмени оштрафовали автора песни о полицейских. Суд счел ее экстремистской.