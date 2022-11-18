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Тюменский телеканал нарушил закон о рекламе и получил крупный штраф

Сегодня, 03:05
Фото: 1MI

УФАС оштрафовало тюменских телевизионщиков на 250 тысяч рублей

Штраф на тюменский телеканал ВГТРК наложил УФАС. Они заключили, что сотрудники организации незаконно использовали образ врача, чтобы прорекламировать немедицинские услуги.
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Тюмень

На телеканале «Россия 1» с 10 по 13 ноября крутили рекламу «Финской ярмарки», где был использован образ медицинского сотрудника. Законодательство РФ запрещает включать в рекламу врачей, в случаях, когда речь идет не о медицинских услугах, товарах или средствах личной гигиены.

А потому ВГТРК привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

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Телевизионщики свою вину в содеянном признали и уже оплатили наложенный штраф.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Тюмени оштрафовали автора песни о полицейских. Суд счел ее экстремистской.

#Алиса Вернер#Штраф#Тюмень#Новости тюмени#СМИ#Телевидение#Тюменское УФАС России#Тюменское УФАС#Санкции#Наказание
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