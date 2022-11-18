Тюменский телеканал нарушил закон о рекламе и получил крупный штраф

На телеканале «Россия 1» с 10 по 13 ноября крутили рекламу «Финской ярмарки», где был использован образ медицинского сотрудника. Законодательство РФ запрещает включать в рекламу врачей, в случаях, когда речь идет не о медицинских услугах, товарах или средствах личной гигиены.