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Тюменский научный центр нарушил условия субсидирования

Сегодня, 08:32
Фото: 1MI

В Тюмени научная организация занималась нецелевым использованием субсидий

В Тюмени научную организацию привлекли к ответственности за нецелевое использование бюджетных средств в сумме более 4 млн рублей. Компания нарушила условия субсидирования по трудоустройству выпускников ВУЗов.
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Тюмень

Президент России давал поручение о содействии в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений 2020-го года. Научному центру в 2021 году на эти цели были предоставлены субсидии.

«В Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук трудоустроили 10 выпускников, но 5 из них не соответствовали требованиям субсидированиями — они закончили ВУЗы не в 2020 году, а также имели основное место работы, в том числе в других компаниях», — пояснили в прокуратуре Тюменской области.

В результате организация допустила нецелевое использование средств субсидии из федерального бюджета на сумму более 4 млн 280 тысяч рублей на выплату заработных плат указанным работникам.

Управление федерального казначейства Тюменской области провело проверку. По итогам этой проверки научный центр привлекли к административной ответственности — назначили штраф в размере 5% от суммы средств, которые были использованы не по назначению, а именно 214 тысяч рублей.

Научная организация пыталась оспорить это решение в суде, но заявление осталось без изменений. Решение суда в законную силу еще не вступило.  

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Административная ответственность#Деньги#Нецелевое использование#Арбитражный суд
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