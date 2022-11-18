Тюменский научный центр нарушил условия субсидирования

Президент России давал поручение о содействии в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений 2020-го года. Научному центру в 2021 году на эти цели были предоставлены субсидии.
«В Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук трудоустроили 10 выпускников, но 5 из них не соответствовали требованиям субсидированиями — они закончили ВУЗы не в 2020 году, а также имели основное место работы, в том числе в других компаниях», — пояснили в прокуратуре Тюменской области.
В результате организация допустила нецелевое использование средств субсидии из федерального бюджета на сумму более 4 млн 280 тысяч рублей на выплату заработных плат указанным работникам.
Управление федерального казначейства Тюменской области провело проверку. По итогам этой проверки научный центр привлекли к административной ответственности — назначили штраф в размере 5% от суммы средств, которые были использованы не по назначению, а именно 214 тысяч рублей.
Научная организация пыталась оспорить это решение в суде, но заявление осталось без изменений. Решение суда в законную силу еще не вступило.