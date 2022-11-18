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Тюменским предпринимателям помогают выйти на зарубежный рынок

18 ноября 12:23
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области
Представители малого и среднего бизнеса теперь могут получить некоторые услуги на B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта» с господдержкой, предоставляемой региональными Центрами поддержки экспорта. О мерах поддержки рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Сервис "Профессионалы экспорта» — маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого экспортеры находят квалифицированных специалистов в области ВЭД.

Из личного кабинета на платформе «Мой экспорт» компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические, маркетинговые и сертификационные услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика.

Услуги предоставляются на бесплатной или частично платной основе.

Подробную консультацию можно получить у сотрудников Центра поддержки экспорта Тюменской области.

Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

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