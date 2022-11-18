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Тюменским Дедам Морозам предлагают стать вахтовиками

Сегодня, 04:13
Фото: 1MI

В Тюмени ищут на вахту Деда Мороза с зарплатой от 155 000 рублей

В регионах страны ведется набор на вакансии Дедов Морозов и Снегурочек. Тюменцам предлагают работу в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Эксперты hh.ru сообщают, что в это году количество «сказочных» вакансий увеличилось вдвое, по сравнению с прошлым годом.

В ведомстве также обращают внимание на то, что Дед Мороз более востребован, чем Снегурочка, аж 16%. Поэтому Дедушка может заработать, в среднем, 81 тысячу рублей, а его внучка всего 69.

Чаще всего актеров зовут работать вахтовым методом, они могут поехать в Москву, где смогут получить от 155 тысяч рублей, или в Уфу, где им готовы платить от 60 до 120 тысяч. В Санкт-Петербурге минимальный порог ниже — от 35 до 120 тысяч рублей.

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Чтобы устроиться работать вахтой, необходимо иметь опыт работы, быть доброжелательным, артистичным, уметь петь и танцевать.

А в Санкт-Петербурге, например, работодатель ждет от кандидатов нa вакансии знание вселенной Гарри Поттерa.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, где в Тюмени вскоре появился резиденция Деда Мороза. 

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