Тюменским Дедам Морозам предлагают стать вахтовиками

Чаще всего актеров зовут работать вахтовым методом, они могут поехать в Москву, где смогут получить от 155 тысяч рублей, или в Уфу, где им готовы платить от 60 до 120 тысяч. В Санкт-Петербурге минимальный порог ниже — от 35 до 120 тысяч рублей.