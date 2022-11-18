Тюменских предпринимателям помогают выйти на зарубежный рынок

Сервис "Профессионалы экспорта» — маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого экспортеры находят квалифицированных специалистов в области ВЭД.
Из личного кабинета на платформе «Мой экспорт» компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические, маркетинговые и сертификационные услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика.
Услуги предоставляются на бесплатной или частично платной основе.
Подробную консультацию можно получить у сотрудников Центра поддержки экспорта Тюменской области.
Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.