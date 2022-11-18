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Спасатели за час смогли найти заблудившихся в лесу тюменцев

Сегодня, 12:39
Фото: МЧС

Тюменские спасатели нашли в лесу заблудившихся супругов

В Тюменских лесах 16 ноября потерялись мужчина и женщина. По данным МЧС, супруги заблудились и срочно позвонили по телефону 112. Тюменцы находились в зоне действия мобильной связи, их смогли найти.

Супруги не нуждались в медпомощи.

«Спасатели незамедлительно выдвинулись на поисково-спасательные работы в Тюменский район в лесной массив, находящийся вдоль Червишевского тракта. Уже через час работа по поиску и эвакуация была завершена», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Между тем, спасатели отмечают, что в Тюменской области сейчас наблюдаются сильные морозы. Сотрудники МЧС призывают тюменцев пока не гулять в лесу.

Ранее «Наш город» сообщал, что к концу недели в Тюмени может потеплеть до – 8 градусов. Стоит отметить, что вчера и сегодня температура воздуха понижалась ниже – 20.

К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
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#Александр Мязин#Поиск людей#Мчс по то#Общество#Погода#Происшествия#Морозы#Червишевский тракт
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