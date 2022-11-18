Спасатели за час смогли найти заблудившихся в лесу тюменцев

Супруги не нуждались в медпомощи.
«Спасатели незамедлительно выдвинулись на поисково-спасательные работы в Тюменский район в лесной массив, находящийся вдоль Червишевского тракта. Уже через час работа по поиску и эвакуация была завершена», - сообщили в пресс-службе МЧС.
Между тем, спасатели отмечают, что в Тюменской области сейчас наблюдаются сильные морозы. Сотрудники МЧС призывают тюменцев пока не гулять в лесу.
Ранее «Наш город» сообщал, что к концу недели в Тюмени может потеплеть до – 8 градусов. Стоит отметить, что вчера и сегодня температура воздуха понижалась ниже – 20.