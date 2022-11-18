Шандалович: Заксобрание Карелии сэкономило деньги для помощи семьям мобилизованных

В рамках нововведения 400 тыс. рублей, сэкономленных карельским Законодательным собранием в результате выхода из числа участников Парламентской конференции Балтийского моря, будут перечислены в качестве меры финансовой поддержки семьям мобилизованных жителей Карелии.
Авторами поправки являются парламентарии: Элиссан Шандалович, Марина Гуменникова, Алексей Хейфец, Ольга Шмаеник, Ирина Кузичева, Леонид Лиминчук, Сергей Шугаев и Галина Гореликова, сообщает karelinform.ru.
Депутаты парламента Карелии уверены в правильности решения об уходе с европейской площадки, демонстрирующей русофобские настроения. Средства, сэкономленные на взносах за участие в Парламентской конференции, перечислят тем, кто в данный момент больше всего нуждается в помощи, — семьям мобилизованных жителей республики, находящихся вдали от дома. Об этом рассказал Элиссан Шандалович, глава карельского Заксобрания.
Кроме того, в ходе заседания депутатами было предложено увеличить доходную и расходную бюджетные части на текущий год на 723,5 млн рублей. Такая возможность появилась за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений.
Экспертами было подсчитано, что совокупный объем доходов составил 74,9 млрд рублей, расходная часть достигла 81,9 млрд рублей, а дефицит не изменился, оставшись равным 7 млрд рублей.
Также стало известно, что в первом чтении депутаты приняли проект бюджета республики на следующий год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В рамках проекта регионального бюджета специалисты рассчитали доходы в размере 76,2 млрд рублей и расходы в объеме 80 млрд рублей. Что касается дефицита, то по плану он составляет 3,8 млрд рублей.
Среди основных задач были названы зарплаты сотрудников бюджетных организаций, соцподдержка граждан, реализация нацпроектов и новых программ, касающихся сферы инвестиций и развития региональной инфраструктуры. В социальную сферу поступит 65% бюджета.
На здравоохранение предложено направить 13,8 млрд рублей, на модернизацию сферы образования — 17,1 млрд рублей, на соцзащиту граждан — 12,9 млрд рублей и на развитие транспортной системы — 12,6 млрд рублей.
По словам Шандаловича, в текущем году депутаты Заксобрания республики остались верны традиции обсуждения бюджетного проекта не только на Комитете по бюджету и налогам, но также на каждом из профильных комитетов. Только так можно гарантировать принятие взвешенных решений, что особенно актуально в настоящее время с учетом непростой геополитической ситуации и выраженного санкционного давления. Невзирая на все сложности, проект бюджета, по данным Шандаловича, демонстрирует достаточную устойчивость.
Кроме того, спикер парламента подчеркнул, что по отдельным направлениям вопросы остаются. Он заявил о необходимости продолжения работы над проектом бюджета вместе с правительством республики. Поправки к законопроекту ко второму чтению должны быть доработаны к 28 ноября.