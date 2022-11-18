Шандалович: Заксобрание Карелии сэкономило деньги для помощи семьям мобилизованных

По словам Шандаловича, в текущем году депутаты Заксобрания республики остались верны традиции обсуждения бюджетного проекта не только на Комитете по бюджету и налогам, но также на каждом из профильных комитетов. Только так можно гарантировать принятие взвешенных решений, что особенно актуально в настоящее время с учетом непростой геополитической ситуации и выраженного санкционного давления. Невзирая на все сложности, проект бюджета, по данным Шандаловича, демонстрирует достаточную устойчивость.