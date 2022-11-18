Сбер ожидает объем выдачи ипотеки на ИЖС в 2022 году на уровне 100 млрд рублей

Поэтому в Сбере говорят о росте этого сегмента ипотечного кредитования в 20 раз за последние три года.
Так, для сравнения приводятся данные 2019 года — тогда Сберу удалось выдать ипотек на ИЖС объемом в 5 млрд рублей. Уже через два года показатель вырос до 25 млрд рублей. А по итогам 2022 года ожидается, что он вырастет еще в четыре раза — до 100 млрд рублей.
Васев также отметил, что одна из причин популяризации такого вида ипотечных кредитов в нынешнем году — это то, что основная часть выдачи кредитов на строительство частных домов приходится на государственные программы со ставками не более 7%. Такие предложения смотрятся выгодно на фоне обычных ипотечных программ.