Сбер ожидает объем выдачи ипотеки на ИЖС в 2022 году на уровне 100 млрд рублей

Так, для сравнения приводятся данные 2019 года — тогда Сберу удалось выдать ипотек на ИЖС объемом в 5 млрд рублей. Уже через два года показатель вырос до 25 млрд рублей. А по итогам 2022 года ожидается, что он вырастет еще в четыре раза — до 100 млрд рублей.