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Сбер ожидает объем выдачи ипотеки на ИЖС в 2022 году на уровне 100 млрд рублей

Сегодня, 07:05
Фото: СБЕР
Директор дивизиона «Домклик» Николай Васев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что на текущий момент на рынке фиксируется «галопирующий» рост выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство.

Поэтому в Сбере говорят о росте этого сегмента ипотечного кредитования в 20 раз за последние три года.

Так, для сравнения приводятся данные 2019 года — тогда Сберу удалось выдать ипотек на ИЖС объемом в 5 млрд рублей. Уже через два года показатель вырос до 25 млрд рублей. А по итогам 2022 года ожидается, что он вырастет еще в четыре раза — до 100 млрд рублей.

Васев также отметил, что одна из причин популяризации такого вида ипотечных кредитов в нынешнем году — это то, что основная часть выдачи кредитов на строительство частных домов приходится на государственные программы со ставками не более 7%. Такие предложения смотрятся выгодно на фоне обычных ипотечных программ.

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