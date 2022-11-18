Руни надеется, что «МЮ» серьезно накажет Роналду за скандальное интервью

Англичанин отметил, что португальский нападающий все еще является фантастическим игроком. Однако он добавил, что руководство команды должно правильно отреагировать на критику Криштиану в их в адрес. При это Руни выразил уверенность, что «красные дьяволы» примут необходимые меры в данной ситуации. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на зарубежную прессу.