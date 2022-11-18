Российский автопром очень далек от восстановления

Большинство машин в РФ сейчас производят в упрощённом виде. Подушки безопасности или ABS уже не предусмотрены в комплектациях. Есть проблемы с поставками мультимедийных систем и автоматическим систем переключения передач. Теперь заводы производят древнюю «Lada Granta» и ещё более древние «Lada Niva Legend» и «Lada Niva Travel», «УАЗа».
В стране теперь перестали собирать 13 марок машин. По итогам первых 9 месяцев текущего года продажи новых автомобилей снизились почти на 60%. Постепенно ситуация улучшается, теперь ежемесячно на внутренний рынок поставляется 50-60 тысяч транспортных средств.
Недавно стало известно, что завод «Mazda» во Владивостоке возобновит работу. Чуть ранее «Соллерс» обещал наладить производство двух моделей коммерческой техники (фургон и лёгкий грузовик) под своим брендом на заводе в Елабуге. В планах производителей выпуск электромобилей с аккумуляторами от «Росатома».
«На приход других иностранных производителей надежды нет никакой, потому что даже китайцы осуществляют поставки так, чтобы «не отсвечивать» и не попасть под возможные вторичные санкции. В сентябре 2022 г., по данным ГИБДД, в РФ было поставлено на учёт 9753 новых китайских автомобиля – это 22% от всех зарегистрированных новых машин», - сообщил источник издания Антон Шапарин.
Между тем, эксперты подчёркивают, что рынок сможет расти только при повышении спроса. Раньше все сборочные цеха разных автопроизводителей базировались на понятном рынке кредитных программ. Покупательская способность жителей РФ снизилась. Отношение к китайским машинам пока не особо улучшилось.
«За короткий срок наладить производство невозможно. Например, на заводе «Москвич» на первом этапе будут собирать электромобили «JAC» по принципу бейдж-инжиниринга — с эмблемами «Москвич» на руле и радиаторной решетке», - сообщила директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова
Предполагается, что в 2023 году авторынок РФ сможет точнее определить контуры дальнейшего развития. В лучшие годы в стране могли продавать около 2 млн новых автомобилей. При восстановлении спроса рынку будет куда расти.