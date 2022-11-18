nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Российский автопром очень далек от восстановления

Сегодня, 18:36

Российский автопром пытается расти, но его перспективы туманны

По мнению Дениса Мантурова, российский автопром постепенно наращивают объёмы производства. Отрасль постепенно стабилизируется после сильного падения в марте – апреле, сообщают «Новые известия».

Большинство машин в РФ сейчас производят в упрощённом виде. Подушки безопасности или ABS уже не предусмотрены в комплектациях. Есть проблемы с поставками мультимедийных систем и автоматическим систем переключения передач. Теперь заводы производят древнюю «Lada Granta» и ещё более древние «Lada Niva Legend» и «Lada Niva Travel», «УАЗа».

В стране теперь перестали собирать 13 марок машин. По итогам первых 9 месяцев текущего года продажи новых автомобилей снизились почти на 60%. Постепенно ситуация улучшается, теперь ежемесячно на внутренний рынок поставляется 50-60 тысяч транспортных средств.

Недавно стало известно, что завод «Mazda» во Владивостоке возобновит работу. Чуть ранее «Соллерс» обещал наладить производство двух моделей коммерческой техники (фургон и лёгкий грузовик) под своим брендом на заводе в Елабуге. В планах производителей выпуск электромобилей с аккумуляторами от «Росатома».

«На приход других иностранных производителей надежды нет никакой, потому что даже китайцы осуществляют поставки так, чтобы «не отсвечивать» и не попасть под возможные вторичные санкции. В сентябре 2022 г., по данным ГИБДД, в РФ было поставлено на учёт 9753 новых китайских автомобиля – это 22% от всех зарегистрированных новых машин», - сообщил источник издания Антон Шапарин.

Между тем, эксперты подчёркивают, что рынок сможет расти только при повышении спроса. Раньше все сборочные цеха разных автопроизводителей базировались на понятном рынке кредитных программ. Покупательская способность жителей РФ снизилась. Отношение к китайским машинам пока не особо улучшилось.

«За короткий срок наладить производство невозможно. Например, на заводе «Москвич» на первом этапе будут собирать электромобили «JAC» по принципу бейдж-инжиниринга — с эмблемами «Москвич» на руле и радиаторной решетке», - сообщила директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова 

Предполагается, что в 2023 году авторынок РФ сможет точнее определить контуры дальнейшего развития. В лучшие годы в стране могли продавать около 2 млн новых автомобилей. При восстановлении спроса рынку будет куда расти.

 

#Александр Мязин#Экономика#Общество#Пробки#Дорожные пробки#Автомобили#Рынок#Вторичный рынок#Потребительский рынок#Центральный рынок
Подпишитесь
Ученики 1-4 классов сегодня останутся дома
Вчера, 07:54
Тюменский телеканал нарушил закон о рекламе и получил крупный штраф
Вчера, 08:05
В Тюмени у ТЦ «На Ямской» местные продавцы избавляются от птиц
17 ноября, 19:53
В Тюмени за 52 млн рублей продали старинное здание «Дом Н. Л. Панкратьева»
17 ноября, 17:25
В Тюменской области перечислили список профессий, в которых нуждается рынок труда
17 ноября, 17:30
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
16 ноября, 11:23