Российский автопром очень далек от восстановления

Большинство машин в РФ сейчас производят в упрощённом виде. Подушки безопасности или ABS уже не предусмотрены в комплектациях. Есть проблемы с поставками мультимедийных систем и автоматическим систем переключения передач. Теперь заводы производят древнюю «Lada Granta» и ещё более древние «Lada Niva Legend» и «Lada Niva Travel», «УАЗа».