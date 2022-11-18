РЭО инвестирует 7 млрд рублей в предприятия по обращению с ТКО в Якутии

По информации tass.ru, гендиректор РЭО Денис Буцаев объяснил, что в рамках концессии в Якутии будут строиться объекты обработки отходов, мощность которых достигнет 126 тыс. тонн, а утилизации - 33 тыс. тонн. Проект обойдется в 2 млрд рублей. Также на рассмотрении находится еще ряд способов поддержки проектов, которую готов предоставить РЭО. В 2023 году финансирование РЭО в размере до 95% от объема инвестиций осуществляется по обращению инвестора. Также в настоящее время на стадии обсуждения еще 4 объекта, стоимость которых достигает 5 млрд руб. РЭО выражает готовность финансировать все эти объекты, инвестировав свыше 7 млрд рублей.
Для реализации инвестиционного проекта в Якутске уже подготовлена ПСД. Прохождение госэкспертизы планируется в январе будущего года. Этот проект направлен также на воплощение в жизнь федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Старт реформы по обращению с отходами в РФ произошел 1 января 2019 года. Главные задачи реформирования – организовать грамотное обращение с мусором, устранить проблему с несанкционированными свалками и уменьшить количество сбрасываемых на полигонах отходов. До 2030 года будут построены или реконструированы 868 предприятий обращения с отходами. В планах - направлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, 50% будут подлежать захоронению. На 1 мая 2022 года процент отходов, направленных на обработку, достиг показателя 48,1%, а на утилизацию - 11,4%.