РЭО инвестирует 7 млрд рублей в предприятия по обращению с ТКО в Якутии

По информации tass.ru, гендиректор РЭО Денис Буцаев объяснил, что в рамках концессии в Якутии будут строиться объекты обработки отходов, мощность которых достигнет 126 тыс. тонн, а утилизации - 33 тыс. тонн. Проект обойдется в 2 млрд рублей. Также на рассмотрении находится еще ряд способов поддержки проектов, которую готов предоставить РЭО. В 2023 году финансирование РЭО в размере до 95% от объема инвестиций осуществляется по обращению инвестора. Также в настоящее время на стадии обсуждения еще 4 объекта, стоимость которых достигает 5 млрд руб. РЭО выражает готовность финансировать все эти объекты, инвестировав свыше 7 млрд рублей.